Palandöken Ekonomik Forumu (PEF) Toplantısı Tebrizkapı Çarşısı’nda gerçekleşti.Erzurum’un ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve yatırım potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenecek olan Palandöken Ekonomik Forumu (PEF) öncesinde önemli bir toplantı daha gerçekleştirildi. Tebrizkapı Çarşısı’nda yapılan toplantıda, forumun hazırlık süreci ele alınırken, davet süreçleri, teknik altyapı çalışmaları ve iş dünyasıyla iş birlikleri değerlendirildi.Toplantıya, EİT 2025 Koordinatörü Muharrem Çığlık, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz ve Erzurum Teknik Üniversitesi Akademisyenleri katıldı.