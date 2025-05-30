VAN (İHA) – Van’ın Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile aile destek merkezlerinde (ADEM) açılan aşçılık kursularına katılan kursiyerler arasında yemek yarışması yapıldı.Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile aile destek merkezlerinde (ADEM) açılan aşçılık kurslarına katılan kursiyerler sertifikalarını aldı. Sertifikalarını alan kursiyerler arasında eski kaymakamlık binası önünde yapılan yemek yarışması kıyasıya geçti. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Özalp Aile Destek Merkezi ekibi birinci oldu. Yarışmada dereceye girenlere Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sami Yıldırımçakar tarafından ödülleri verildi.