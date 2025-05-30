25 Mayıs’ta 2025 tarihinde Erzurum’un Uzundere ilçesi Çağlayan Mahallesi Şelale Mevkii’nde meydana gelen toprak kayması sebebiyle Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nda önemli kararlar alındı.Toplantıda İl Afet ve Acil Durum Müdürluğü jeoloji mühendisleri tarafından ikinci bir emre kadar her gün heyelan bölgesinde hareketliliğin olup olmadığı konusunda ölçüm yapılmasına karar verildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Uzundere Kaymakamlığı tarafından ağır hasarlı olup girilemeyen konutların yerine uygun alanda konteyner kurulması ve AFAD Başkanlığı tarafından bölgede yapılan inceleme sonucuna göre risklerin ve alınacak önlemlerin belirlenmesi kararlaştırıldı.Vatandaşlar uyarılacakBunların dışında; Uzundere Kaymakamlığınca tahliye kararı verilen 38 konutun bir süre daha kullanılmamasına yönelik tedbirlerin alınması, Uzundere Belediyesi tarafından heyelanlı bölgede yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemesi, heyelan bölgesindeki riskli alanlara ilgili kuruluşlara elektrik ve su verilmemesi, heyelan riskli alan dışındaki bölgeler ile ilgili olarak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Büyükehir Belediyesi ile koordineli olmak artıyla Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından enerji verilmesi, seralara ve ekili alanlara sulama yapılırken heyelanı tetikleyici sulama yöntemlerinden kaçınılması ve vatandaşların bu konuda ilgili birimlerce uyarılması, İl Afet ve Acil Müdürlüğü koordinesinde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile beraber hasar tespitlerinin yapılarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne teslim edilmesi ve Tortum Çayı’ndaki mevcut su debisinin 17 m/sn gibi çok yüksek değerde olması ve heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle bu bölgede çalışma yapılamayacağı açıklandı.Harita ve kesitler çıkarılacakPalyetif çözüm olarak ise can ve mal emniyeti sağlandıktan sonra DSi tarafından topuk kısmına büyük ta kütleleri ile set yapılması, dere yatağında herhangi bir kalıcı tedbirin yapılabilmesi için öncelikli olarak heyelan önleme projesinin AFAD tarafından yapılması, Tortum Çayı’nda kurak periyot olan ağustos ayı içerisinde çalışma alanının kuruya alınması ve heyelan hareketinin durması akabinde Tortum elalesi’nin mansabına yaklaşık 100 m’lik mesafede palyetif çözümler getirilmesi, şelalenin sol sahilinde hareketlilik olması sebebiyle sağ sahil topuğunda yapılacak palyetif çözümlerin sol sahili de etkileyebileceği dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışmaların heyelan hareketinin tamamlanması, ilgili harita çalışmalarının yapılması ve kesitlerin oluşturulması akabinde yapılması kararları alındı.