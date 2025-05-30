Erzurum’da öğrencilerin geri dönüşüm malzemeleriyle hazırladığı ürünler ve renkli defile büyük beğeni topladı. Öğretmenlerinin nezaretinde, öğrencilerin atıklardan tasarladıkları ürünler ve kıyafetler, ilgiyle takip edildi.Palandöken Belediyesi ile Kayakyolu İlkokulu’nun işbirliğinde düzenlenen "Geri Dönüşüm Sıfır Atık Sergisi", Palandöken Belediyesi Atık Getirme Merkezi’nde gerçekleşti. Kayakyolu İlkokulu öğrencileri, Harezmi Eğitim Modeli kapsamında geri dönüşüm temalı çalışmalarını Atık Getirme Merkezi’nde sergiledi. Programa; Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Durmuş Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar ve Kayakyolu İlkokulu Müdürü katıldı.Başkan Sunar: "Geleceğe sahip çıkmak doğaya sahip çıkmaktan geçer"Sergi açılışında konuşan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan sıfır atık projesine Palandöken’in önemli katkı sunduğunu belirtti. Sunar, "Kayakyolu İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin geri dönüşüm temalı projesine ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çocuklarımızın çevreye duyarlılığı hepimizi umutlandırıyor" dedi.Program, öğrencilerin geri dönüşüm kıyafetleriyle sunduğu defile ve serginin gezilmesiyle sona erdi. Birbirinden ilginç geri dönüşüm kıyafetleriyle podyuma çıkan çocuklar aynı zamanda atık malzemelerden yaptıkları projelerle hem çevrede temizliğine hem de atıkların değerlendirilmesine dikkat çektiler.