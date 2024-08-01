Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’ın da katıldığı Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Doğu Anadolu Bölge Toplantısı Erzurum Ticaret ve Sanayi odasının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Toplantı öncesinde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i; Bakan Yardımcısı, OSBÜK Heyeti ve ETSO Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte ziyaret ettiler.Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye İlçe Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Murat Urkuç, 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Fırat Karakaya, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Elazığ, Kars, Erciş, Oltu ve Pasinler Yönetim Kurulu Başkanları, Bölgemizin ve Şehrimizin İş İnsanları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantı Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın’ın açılış konuşmasıyla başladı.“Üretim ve ihracat potansiyelini artırmak zorundayız”Başkan Özakalın; “İlimizin, Sağlık, Turizm ve Eğitim konularında değerli yatırımlarının bulunduğunu dile getirdi. Erzurum Tarım ve Hayvancılıkta maalesef istediğimiz seviyede değil. Bunun yanında sanayi ve sanayileşmede atılım yapmanın önemli olduğu bir noktaya geldik. İlimizin üretim ve ihracat potansiyelini artırmak zorundayız. Bu sebeple 2. Organize Sanayi Bölgemizi çok önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat destekleriyle yeni tahsis edilecek alanla birlikte ilk etapta 2.5 Milyon metrekare akabinde Büyükşehir Belediyesinin Kamulaştırma yapması ile de 5 Milyon metrekareye genişleyecek olan alanda üretim ve sanayileşme alanına kavuşmuş olacağız. Muadil Organize Sanayi Bölgelerine göre 2. OSB’miz konum itibari ile çok cazip bir noktadadır. Ülkemizin 7 adet sınır kapısına ve 2 adet büyük limanına yakınlığı ve Zengezur koridorunun devreye girmesi ile de ihracat ve lojistik üssü haline gelecektir.“6. Bölge Teşvikleri Devam Etsin”Ayrıca Özakalın; “Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’dan şehrimizde bulunan Organize Sanayi Bölgelerinin 2024 yılı sonunda bitecek olan 6. Bölge Teşvik Sistemine devam etmesini talep etti. Konuşmasında, “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Mevzuat Değişikliği Hakkında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SEGE Endeksinin Güncellenmesi ve Erzurum’da Serbest Bölge Kurulması” hususlarına da değindi. Dünya Bankası Altyapı ve Enerji Sektörleri Kıdemli Yöneticisi Yeşim Akçollu “Dünya bankasının OSB’lere yönelik destekleri” konulu bir sunum yaparak katılımcıların sorularını yanıtladı.Divanda bulunan Bakan Yardımcısı, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı toplantı sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayarak interaktif bir görüşme gerçekleştirildi. Toplantı sonunda ise Başkan Özakalın, Bakan Yardımcısı ve OSBÜK Başkanına İşlemeli Semaver ve karşılıklı olarak plaket takdim ettiler.