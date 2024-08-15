Elazığ’da otomobil ile silobas dorse takılı tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ-Malatya karayolu 40’ıncı kilometresi Baskil yolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.T. yönetimindeki 23 FE 790 plakalı otomobil ile M.Ö. idaresindeki 23 ACM 352 plakalı silobas dorse takılı tır çarpıştı. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.