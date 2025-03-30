Van’ın Erciş ilçesi girişindeki kemerin ayağına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, Erciş-Adilcevaz kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 ABR 111 plakalı Opel marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu ilçe girişindeki kemerin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki 2 kişi ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.