GENEL DEĞERLENDİRME

Elazığ Çalıştayı’nda üreticiden emekliye, eğitimciden esnafa, gaziye kadar farklı toplumsal kesimlerin sorunları dinlenmiştir. Ortaya çıkan tablo;ekonomik güvencesizlik, kırsal çöküş, yerel üretim sorunları ve sosyal hizmetlerdeki yetersizliklerin bir arada yaşandığını göstermektedir. Çözüm, yalnızca merkezi değil; aynı zamanda yerel ölçekte güçlü siyasi irade, planlama ve katılımcı yönetişim gerektirmektedir.

I. EKONOMİK VE SOSYAL POLİTİKALAR

Emekliler İçin Geçim Güvencesi Sağlanmalı Gerçek enflasyon esas alınmalı, TÜİK değil halkın yaşadığı pahalılık baz alınmalıdır.Refah payı kademeli olmalı, maaşlar aktif çalışanlarla orantılı artırılmalıdır.

Bayram ikramiyeleri, asgari kurban bedeli üzerinden hesaplanarak güncellenmelidir.Asgari geçim güvencesi sağlayan yeni bir maaş modeli oluşturulmalıdır.Sağlık, ulaşım ve gıda gibi kalemlerde yaşlılara özel destek kartı sistemi kurulmalıdır.

II. TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA GÜVENCESİ

İthalat Bağımlılığı Azaltılmalı, Yerli Üretim Desteklenmeli Et, süt, yem gibi alanlarda ithalat sınırlandırılmalı, yerli üretici teşvik edilmelidir.

Planlı üretim modeli hayata geçirilmeli,ürün bazlı yönlendirme sağlanmalıdır.Et ve Süt Kurumu reforme edilerek piyasayı regüle eden yapıya dönüştürülmelidir.

Girdi maliyetleri (gübre, yem, enerji) denetlenmeli, doğrudan destek mekanizmaları kurulmalıdır.

III. EĞİTİM POLİTİKALARI

Köy Okulları Açılmalı, Taşımalı Eğitim Gözden Geçirilmeli

Kırsaldaki eğitim eşitsizliği göçü tetikliyor, üretimi zayıflatıyor.

Her köye ya da grup köye yerinde ve donanımlı okullar kurulmalıdır.

Kırsalda görev yapan öğretmenlere ek

ödemeler, kira yardımı ve kariyer imkânı sunulmalıdır.

Sözleşmeli öğretmen sistemi kaldırılmalı,

kadrolu ve sürekli istihdam teşvik edilmelidir.

IV. ESNAF VE YEREL TİCARET

Küçük Esnafı Koruyan Düzenlemeler Hayata

Geçirilmeli Zincir market yasası çıkarılmalı, mahalle aralarındaki yoğunluğu sınırlandırılmalıdır.

Kapalı çarşı ve tarihi ticaret alanları, altyapı ve tanıtım yatırımıyla desteklenmelidir.

Küçük esnafa KDV, SGK primi, stopaj indirimi sağlanmalı; kira fiyatlarına üst sınır getirilmelidir.

V. TARIMSAL PLANLAMA VE

TEKNOLOJİ

Sözleşmeli Tarım ve Alım Garantisi Yaygınlaştırılmalı

Çiftçi, hangi ürünü nereye ve kaça satacağını bilmeden üretime ikna edilemez.

Kooperatifleşme desteklenmeli, sözleşmeli tarım planlı biçimde yaygınlaştırılmalıdır.

Tarım 4.0 yatırımları (yapay zekâ, dijital ta-

kip sistemleri) yaygınlaştırılmalı.

VI. TURİZM VE KÜLTÜREL KALKINMA

Elazığ’ın Doğal ve Kültürel Mirası Tanıtılmalı Harput, Keban, Saklıkaya gibi değerler için ulusal çapta tanıtım kampanyaları yapılmalıdır.Bu bölgelere ulaşımı kolaylaştıracak güzergâhlar, yön tabelaları ve ulaşım hatları planlanmalıdır. Elazığ balı, cevizi, balığı gibi ürünler coğrafi işaretle markalaştırılmalı, ihracat hedefli tanıtım yapılmalıdır.

VII. ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE

DESTEK

Sosyal Haklar Tam ve Etkin Uygulanmalı Özel hastanelerde gazilere ek ücret uygulanmamalı, anayasal haklar korunmalıdır.Belediyeler bünyesinde "Gazi ve Şehit Yakınları Koordinasyon Ofisi" kurulmalıdır.Otopark, toplu taşıma ve sosyal tesislerdepozitif ayrımcılık uygulanmalıdır.

VIII. KIRSAL KALKINMA VE GÖÇÜN TERSİNE ÇEVRİLMESİ

Gençlerin Göçü Durdurulmalı, Kırsalda Yaşam Cazip Hale Getirilmeli Nüfus kaybı yaşayan ilçelere (örneğin Arı cak) özel destek programları uygulanmalıdır.

Genç çiftçilere faizsiz kredi, arazi tahsisi,sosyal güvence verilmelidir.

Üretim, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin bir arada bulunduğu kırsal yaşam merkezleri kurulmalıdır. Yerel kalkınma ajansları etkinleştirilerekElazığ’a özel stratejik kalkınma planları hazırlanmalıdır.