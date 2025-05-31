Elazığspor’un Vanspor FK ile oynadığı karşılaşmada alınan hükmen mağlubiyet kararı, Elazığ kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Elazığ Kent Konseyi Başkanı M. Nafiz Koca ve Spor Hukukçusu Av. Furkan Aktı, karara sert tepki gösterdi.

Elazığspor ile Vanspor FK arasında oynanan ve hakem kararıyla tatil edilen maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen 3-0 hükmen mağlubiyet kararı, Elazığ’da büyük üzüntüye neden oldu. Elazığ Kent Konseyi Binası’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Elazığ Kent Konseyi Başkanı M. Nafiz Koca ve Günışığı Gazetesi köşe yazarı, spor hukukçusu Av. Furkan Aktı, kararın taraflı ve haksız olduğunu savundu.

“HAKEMİN KARARI, 600 BİN ELAZIĞLIYI YARALADI”

Basın toplantısında konuşan Elazığ Kent Konseyi Başkanı M. Nafiz Koca, kararın sadece bir kulübü değil, tüm Elazığ halkını derinden etkilediğini belirterek; “Bu karar, 600 bin nüfuslu Elazığ’ın ve gurbetteki yüz binlerce Elazığlının kalbini kırmıştır. Elazığspor’un 58 yıllık tarihine gölge düşürülmüştür. Hakemin hissi ve taraflı kararıyla, bir sezon boyunca kulüp için harcanan yüz milyonlarca lira hiçe sayılmıştır.”dedi. Koca, kararın yalnızca sportif değil, psikolojik ve sosyolojik etkileri olduğuna da dikkat çekerek, Elazığlı gençlerin futbola olan heyecanının söndürüldüğünü ifade etti.

“ELAZIĞSPOR'UN RENKLERİ HAKEMİN KARARIYLA SOLMAZ”

Başkan Koca, Elazığspor’un sahipsiz olmadığını vurgularken, kararın Türk futbol tarihine haksızlık örneği olarak geçeceğini söyledi: “Hakemin verdiği bu karar, Elazığspor’un köklü geçmişini silemez. Bu şehir, bu renkleri yeniden canlandıracak güce sahiptir. Karara rağmen Elazığspor’un haklılığı spor kamuoyunca da kabul edilmiştir. TRT’de yayınlanan yorumlarda da bu haksızlık açıkça dile getirilmiştir.”“Elazığspor – Vanspor FK karşılaşmasında yaşadığımız olumsuzluklar ve hak etmediğimiz neticelerle alakalı hem Elazığ, hem de Türkiye spor kamuoyunun takip ettiği Elazığspor-Vanspor FK maçı neticesinde hiç birimizin arzu etmediği taraftarlar kaynaklı olaylar olmuştu.”diyen Başkan Koca; “Yaşanan bu olayları hiç birimiz tasvip etmiyoruz, bundan sonra da tasvip etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Ancak yaşanan bu olumsuz olayların bir şehrin köklü bir çınarına olumsuz bir şekilde hükmen verilmesini de hem bir Elazığlı olarak hem de kent konseyi olarak kabul etmemiz mümkün değil. Ne yazıkki bordo-beyaz rengimiz bir hakemin şahsi ve hissi ihtiraslarına kurban gidilerek soldurulmak istenmiştir. Ama bu renkler 58 yılın ardından biraz daha canlılık kazanırken hakemin bu kararıyla renklerimizin solmasına Elazizli hemşerilerim müsaade ermeyecektir. Verilen hükmen kararının vicdanlarda büyük yaralar açtığını ifade etmek istiyoruz. 3-0 hükmen mağlup edilsek de haklılığımız Türk futbol camiasınca bilinmektedir. Bunu nereden biliyoruz. Karşılaşma hakem tarafından tatil edilmesinden sonra devletin kanalı olan TRT tarafından spor yorumcularınca haksızlığa uğradığımızı okuduk. Biz sadece hakemin kararını tarihe not düşmek için buradayız.” dedi.

“TAHKİM KURULU’NA AÇIK MESAJ: VİCDANINIZI DİNLEYİN”

Başkan Koca, Elazığspor’a verilen cezanın yalnızca teknik değil, aynı zamanda vicdani bir yara olduğunu belirterek; “Tahkim Kurulu itirazları dahi değerlendirmeden Vanspor-Batman Petrolspor maçını Kayseri’ye alarak adeta kararını önceden ilan etti. Ancak biz umutluyuz. Bu cezaların vicdanlarda karşılık bulmadığını düşünüyoruz. En azından cezalarda bir güncelleme yapılmasını talep ediyoruz.”dedi.

Koca; “Hakem vermiş olduğu bu kararla bir sezon boyunca kulübe harcanan 400-450 Milyon parayı çöp etmiştir. Verdiği kararla hakem Elazığlı gençlerimizin heyecanını söndürmeye kast etmiştir. Hakem bu kararla Elazığspor yönetiminin de iştiyakını kırmış, vermiş oldukları bütün çabaları da hiç saymıştır. Tabi bugünler gelip geçecektir. Biz hakemin vicdanen rahatsız olacağını düşünüyoruz. Hakemin 50-60 yıl sonra vermiş olduğu bu yanlış karar sizin atalarınız böyle bir hata yaptı diye yargılanacaktır. Biz verilen kararın yanlı ve haksız olduğunu biliyoruz. Tahkim Kurulu halen itiraz dilekçelerini kabul etmeden Vanspor-Batman Petrolspor maçının Kayseri’de oynanmasını kararlaştırmıştır. Buradan anlıyoruz ki konu tahkim kurulundan da geçecektir. Tahkim kuruluna da şu mesajı vermek istiyoruz; Şehir efsaneleri olarak anılan değerlendirmelerle yok barış süreciydi, yok neden olayı böyle olması gerekiyordu gibi sözlerle verilen bu kararın bizleri üzdüğünü, bu karardan zaten dönmeyeceğinizi ön gördüğümüzü 1 milyona yakın para ve 5 maç seyircisiz oynama cezasının vicdanlarınıza dokunmasını ve bu verilen cezalardan en azından yeniden bir güncelleme yapıp ona göre yeniden duyurmalarını kendilerinden talep ediyoruz”dedi.

“BELEDİYE BAŞKANI HEDEF HALİNE GETİRİLDİ”

Koca, bazı çevrelerin Elazığ Belediye Başkanı’nı hedef aldığını ve bu durumun maksatlı olduğunu savundu: “Elazığ Belediye Başkanı'nın açıklamalarını çarpıtarak sanki şiddet çağrısı yapmış gibi gösterenleri kınıyoruz.”diyen Başkan Koca; Belediye Başkanı sadece taraftarı şampiyonluğa motive etmek istemiştir. Seçim meydanlarında kullanılan ‘rakibi sandığa gömelim’ gibi ifadeler nasıl mecazi anlamdaysa, bu sözler de öyledir.”

“Elazığsporumuz’un her zamanki gibi yanında olacağız, yönetimimizin yanında olacağız. Elazığspor’a bir nebze de olsa katkı sunan herkesin yanında olacağız.”mesajını veren Kent Konseyi Başkanı Koca; “Vermiş oldukları hatalı kararları basın yoluyla ve sosyal medya kanallarını kullanarak Elazığspor’a tarihinde en çok katkıyı sunan Elazığ Belediye Başkanına bu yenilgi üzerinden yürüyenleri de bir kez daha kınıyoruz. Efendim neymiş Elazığ Belediye başkanı “bunları sahaya gömelim” demiş. İyi de kardeşim Elazığ Belediye Başkanı Elazığ Atatürk Stadyumu’nda mezar kazdı da sizleri oraya gömmeyi mi hedefledi. Elazığ Belediye Başkanı taraftarını ihtidale davet etmiştir. Taraftarını sadece şampiyonluğa odaklanmaya davet etmiştir, kullandığı sözler bundan ibarettir. Siyasilerin de seçim dönemlerinde meydanlara çıktıklarında rakiplerimizi sandıklara gömelim demeleri, rakipleri katledelim anlamına mı geliyor. Onun için bir kez daha söylüyoruz Van’daki çok kıymetli hemşerilerimizle Elazğlılar’ın hiçbir sorunu yoktur. İki şehri karşı karşıya getirecek reflekslerden uzak durulması gerektiğini ifade etmek istiyorum.”

“ELAZIĞLILAR İLE VANLILAR KARDEŞTİR”

Açıklamanın sonunda Elazığ ile Van arasında bir gerilim yaratılmak istendiğine de dikkat çeken Kent Konseyi Başkanı Koca iki şehir halkının arasında hiçbir husumet olmadığını belirterek sağduyu çağrısında bulunarak; ““Vanlı kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok. Bu tür olayları şehirler arasında bir çatışmaya dönüştürmeye çalışanlara karşı dikkatli olunmalı. Bu tür provokatif reflekslerden uzak durulmalıdır.”

"ELAZIĞSPOR DÜŞMEDİ, DÜŞÜRÜLDÜ!"

Elazığ Kent Konseyi Başkanı M. Nafiz Koca açıklamasının devamında; “Biz bu kararı tarihe not düşüyoruz. Elazığspor düştü sananlar bilsin ki, bu şehir her düştüğünde daha güçlü kalkmıştır.”dedi.

“BU ŞEHİR SÜPER LİG’İ GÖRDÜ, YİNE GÖRECEK”

Elazığ Kent Konseyi Başkanı M. Nafiz Koca, kararın sadece sportif bir mesele değil, vicdani bir yara olduğunu ve hakem kararlarının ardında başka niyetler olduğunu belirterek; “Eğer barış sürecine kulüpler kurban ediliyorsa, Elazığspor bu ülkeye barışı ihtidalle tesis etmeye çalışıyor” dedi. Hakemin kararının arkasında vicdan olmadığını savunan Koca, “O hakem başını yastığa koyduğunda rahat uyuyamıyor, biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

TARAFTARA TEŞEKKÜR, MÜCADELEYE DEVAM MESAJI

Elazığspor taraftarına da özel teşekkür eden Koca, “Yağmurda, çamurda, karda, kışta takımını yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımızla gurur duyuyoruz” dedi. Elazığ’ın yeniden Süper Lig’e yükseleceğini vurgulayan Kent Konseyi Başkanı, “Biz Elazığlılar olarak düştüğümüz yerden kalkmayı iyi biliriz” dedi.

ELAZIĞSPOR SÜPER LİGE YÜKSELENE KADAR DUACISIYIZ

Koca, “Bu tesisata kimsenin kastetmesine müsaade etmeyiz. Biz Elazığspor’a bu haksız kararı veren hakemimizi tarihe not düşüyoruz. Kendisinin 26 Mayıs’tan bu yana başını yastığa koyduğunda vicdanının rahat olmadığını biliyoruz. İnşallah bu vicdani rahatsızlık kendisini daha fazla rahatsız eder de Elazığspor’a yapmış olduğu bu rahatsızlığı bundan sonra da yapmaz da kefaretimi öyle ödemiş olur. Elazığspor sevenleriyle bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da devam edecektir. Elazığlılar yiğittir, biz düşmedik düşürüldüğümüzü zannettiler ama düştüğümüz yerden kalkmasını bilir, süper lige gitmesini de biliriz. Bizim süper ligde top koşturduğumuz herkesin malumudur. Haksızlığın ülke spor camiasına duyurulmasını, ülke spor kamuoyunun da olayları sadece Vanspor’dan dinlememesi gerektiğini söylüyoruz. Yöneticilerimiz bilsinler ki Elazığspor süper lige yükselene kadar hem şahsım, hem kent konseyi, hemde taraftar olarak kendilerinin duacısıyız. Taraftarlarımıza yağmurda çamurda, yaz kış demeden gerek ev sahipliğinde gerek deplasmanlarda takımının yanında olan taraftarlarımızı kutluyorum.”

“SÜPER LİGE NASIL YÜRÜNÜR GÖSTERECEĞİZ”

Hukuksal olarak bizde Elazığsporumuz’un tahkim kuruluna başvuracağını biliyoruz diyen Koca, “Sayın avukatımız Furkan Aktı yazışmalarda kendilerine yardımcı olacaktır istenilirse. Son olarak taraftarlarımıza şunu söylemek istiyoruz. Biz koca bir çınarız. Yıkılmadık ve önümüze bakacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren Süper Lige nasıl yürünür? Onu tüm dünyaya göstereceğiz. Takımımıza hep motivasyon veren Elazığ Belediye Başkanımızın da motivasyonunu bozmaması gerektiğini, sağda solda konuşulan şehir efsanelerine dikkat kesilmemesi gerektiğini belirtiyor. Elazığspor konusunda sonuna kadar kendilerinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

SPOR HUKUKÇUSU AKTI’DAN ÇARPICI İDDİALAR: ‘MAÇ HAKSIZ TATİL EDİLDİ’"

Toplantıya katılan Spor Hukukçusu Av. Furkan Aktı da Elazığspor’un haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirterek bu kararın haksız ve taraflı olduğunu söyledi. Aktı, “Yan hakemin gerçekten ağır bir yaralanması olsaydı hastaneye giderdi, maç tatil edilirdi. Ancak burada böyle bir durum yok” diyerek hakemin aşırı hassasiyet gösterdiğini belirtti.

HAKEMİN KARARI VE TFF YÖNETİM KURULU’NUN TAVRI

Furkan Aktı, “Van’da çok daha ağır olaylar yaşandı, oyuncuların kafaları yarıldı, ama maç devam etti. Burada ise herhangi bir doktor raporu yok ve görüntüyle desteklenmemiş bir iddia üzerinden maç tatil edildi” diye konuştu. Aktı, TFF’nin bu kararının Elazığspor ve taraftarlarını derinden yaraladığını söyledi.

SEYİRCİ OLAYLARINA İLİŞKİN İDDİALAR VE GERÇEKLER

Hakemin disiplin raporunda maç sırasında sahaya atılan cisimlerin sayısı abartılı gösterildiğini, Raporda, 1309 yabancı madde, 177 patlayıcı ve 232 kırılan koltuk rapor edildiğini ifade eden Avukat Aktı, “Su şişeleri, Bozuk para, çakmak gibi cisimler atılmadı. En fazla su paketi atıldı. Van maçında 5 kiloluk su şişesi atılmıştı, bu olaylar ona kıyasla önemsiz” dedi. Ayrıca, meşalenin bir Elazığspor oyuncusu tarafından alınıp kenara konduğunu ve maçın devam ettiğini vurguladı.

SAHADAKİ ÇİFTE STANDART VE ADALETSİZLİK İDDİASI

Furkan Aktı, Vanspor oyuncularının da saha içinde kasti olarak oyunu geciktirdiğini, yere yattığını ve seyirci tansiyonunu yükselttiğini belirtti. “Rapor bu unsurlara yer vermemiş. Bu, çifte standart ve adaletsizliktir” diyerek, kararın objektif olmadığını belirtti.

SEYİRCİ SAYISI VE GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ

Disiplin raporunda seyirci sayılarında çelişkiler olduğuna da dikkat çeken ve Rapor, tribünlerde gözlemlenen seyirci sayısından çok daha fazla kişi olduğunu iddia edildiğini ifade eden Furkan Aktı, “Maç videosunda pek çok boş koltuk görünüyordu. Ayrıca, binlerce kolluk kuvveti ve polis sahada görev yapıyordu. Böyle bir ortamda güvenlik sağlanamadı denmesi mümkün değil” dedi.

TAHKİM KURULUNA BAŞVURU ZORUNLULUĞU

Tüm bu gelişmeler ışığında Furkan Aktı, TFF’nin kararının yanlış olduğunu ve Elazığspor’un hakkını aramak için tahkim kuruluna başvurması gerektiğini vurgulayan Aktı “Elazığ halkı adil ve tarafsız bir karar bekliyor. Bu karar şehrimizi yaraladı, mücadelemiz sürecek.” dedi.

HAKEM RAPORUNDAKİ İDDİALARA SERT TEPKİ: “SAHAYA ATILAN CİSİMLER ABARTILDI”

Spor Hukukçusu Av. Furkan Aktı, Elazığspor-Vanspor maçında sahaya atıldığı belirtilen yabancı maddelerle ilgili olarak ise “Öncelikle sahaya iddia edilen türde ve sayıda cisim atılmamıştır. Bozuk para, çakmak ve su şişesi atılanlar arasında kesinlikle yoktur. Bu konuda olmayan cisimler ve abartılı sayılar kullanılarak takımımız mağdur edilmiştir. En fazla atılan şey küçük su paketleridir ki bunlar su şişesi değildir. Van’daki maçta 5 kiloluk su şişesi atılmasıyla kıyaslandığında, su paketinin atılması çok mühim bir olay değildir. Hatta Vanspor oyuncuları ve kalecisinin atılan su paketlerinden su içtikleri görülmüştür, bu da zarar görmediklerini göstermektedir.” diye konuştu.

Aktı, Güney Tribünü’nden kesinlikle bozuk para, çakmak, patlayıcı madde ya da su şişesi atılmadığını belirterek, “Sadece küçük su paketleri atılmıştır ve bu da maçın devam etmesine ya da uzamasına neden olacak düzeyde değildir. Kaleci yaklaşık 10 saniye kadar kaleden uzaklaşmış, sonrasında maç devam etmiştir. Yönetim kurulunun bu gerçekleri dikkate almadan karar vermesi doğru değildir” ifadelerini kullandı.