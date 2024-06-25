Atatürk Üniversitesinde, öğrencilerin gerek tekrar etme durumunda oldukları dersleri başarıyla tamamlamalarına gerekse üstten ders alarak sonraki dönemlerde yaşanacak ders yükünü azalmalarına imkân tanımak amacıyla 2024 yaz döneminde öğrencilere yönelik yaz okulu açılacak.Ders ön kayıtları örgün öğretimde 8-14 Temmuz 2024, Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinde ise 15-21 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.Örgün öğretim için öğrenciler, en fazla 10 farklı ders için ön kayıt; ortak zorunlu dersler dâhil en fazla 20 AKTS’lik ders için kesin kayıt yaptırabilecekler. Bir dersin AKTS’sinin 20’nin üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilecek. Mezuniyet durumunda olan öğrenciler bu kredi limitine ilaveten 1 (bir) derse daha kesin kayıt yaptırabilecek. Ön kayıt yaptırılmayan bir ders için kesin kayıt yaptırılamayacak.Öğrenciler, Yaz Okulunda alt yarıyıllara ait hiç almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde edemedikleri, alıp da başarısız oldukları veya AGNO’larını yükseltmek istedikleri derslere kayıt yaptırabilecekler. Öğrenciler, müfredatlarında olmayan (aynı isim ve aynı krediye sahip olsa bile farklı kök koda sahip) derslere kayıt yaptıramayacaklar. Bu nedenle öğrencilerin, farklı bölümlerden alacakları derslere yönelik olmak üzere kendi müfredatlarında yer alan ders/lerin kök kodunu alıp, o ders/leri, ders kaydı yapacakları bölümde açtırmaları ve kayıtlı oldukları bölümlerine dış kontenjan tanımı yaptırmaları gerekecek.Öğrenciler, ön kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırıp, ücretini yatırmış oldukları derslerin kesin kayıt (ders onayı) işlemlerini süresi içerisinde danışmanlarına yaptıracaklar. Öğrenciler, kesin kayıt yaptırdığı ve danışmanına onaylattığı, ancak herhangi bir nedenle açılmayan ders ya da derslerin kayıt onayı işlemini, ders ekle/çıkar süresi içerisinde danışmanlarına iptal ettirecekler.Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Yaz Okulu Takvimi BelirlendiAtatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinde de Yaz Okulu takvimi belli oldu.Yaz Okulu; 22 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak, 23 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek. Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı 24 Ağustos 2024’te 81 ilde aynı anda ve yüz yüze yapılacak.Öğrenciler, yaz okulunda en fazla toplam 5 adet ders (Açılan dersler öğrencilerin OBS’lerine 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren tanımlanacak) alabilecek. Dersler, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alınıp başarısız olunan (FF harf notlu) ve/veya ilk defa alınacak derslerden sadece yaz okulunda olmak üzere, takip eden üst yarıyıllardan (güz ya da bahar) seçilebilecek.Müfredat programlarında yer alan uygulama dersleri, sadece güz ya da bahar yarıyılı içerisinde alınmış ve ara sınav (vize) notu oluşmuş ancak bu dersten başarısız olunmuş ise yaz okulunda alınabilecek. Yarıyıl içerisinde hiç alınmamış olan uygulama dersleri yaz okulunda alınamayacak.Bir öğrenci hem Mezuniyet Üç Ders Sınavına hem de Yaz Okuluna katılamayacak.Mezuniyet Üç Ders Sınavı hakkı olan bir öğrenci isterse kayıt yapması durumunda yaz okuluna katılabilecek. Ancak bu durumda mezuniyet üç ders sınavına katılamayacak.Mezuniyet Üç Ders Sınavına, mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilerden bu dersleri 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında alıp başarısız olanlar katılabilecek.Azerbaycan Bakü’de Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı yapılmayacak. Buradaki öğrencilerin Türkiye’deki mevcut sınav merkezleri arasından tercih yapmaları gerekecek. Tercih yapmayan öğrencilerin sınav merkezi Erzurum olarak belirlenecek. İl sınav tercihleri 15 - 21 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Sınava giriş belgeleri sınav tarihinden en geç 5 gün önce yayınlanacak.“Öğrencilerimizin Akademik Başarılarını Desteklemek Bizim Önceliğimizdir”Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yaz okulunun öğrencilere birçok avantaj sağlayacağını vurguladı. "Yaz okulumuz, öğrencilerimizin eksik derslerini tamamlamaları, genel not ortalamalarını yükseltmeleri ve akademik yıl içerisinde yaşadıkları yoğunluğu azaltmaları için önemli bir fırsat sunmaktadır” ifadelerini kullanan Rektör Çomaklı: “Yaz okulunda, geniş bir yelpazede dersler sunulacak olup, başvuruların üniversitenin resmi web sitesi üzerinden yapılacağı açıklandı. Prof. Dr. Çomaklı, yaz okulunun aynı zamanda öğretim üyelerine de yeni eğitim-öğretim yöntemlerini deneme ve uygulama imkânı tanıyacağını ifade etti.Atatürk Üniversitesi olarak öğrenci odaklı bir eğitim anlayışını benimsediklerini belirten Rektör Çomaklı, tüm öğrencilere başarılar diledi ve yaz okuluna katılmaları için teşvikte bulunarak: "Öğrencilerimizin akademik başarılarını desteklemek ve onların gelişimlerine katkıda bulunmak bizim önceliğimizdir. Yaz okulumuzun bu anlamda büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.