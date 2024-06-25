Ağrı’daki köylerde, tarlalarda ve kırsal kesimlerde açan, sarı renkteki çiçekler göz kamaştıran manzarasıyla dikkat çekiyor. Ağrı’da doğanın canlanması ve son zamanlarda yağan yağışlar sonrası kırsal kesimlerde açan ve birbirinden farklı renkleriyle doğaya eşsiz bir güzellik katan rengarenk çiçekler, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı. Yeşillikler arasında açan ve yoldan geçen ve ziyaretçilerine eşsiz manzarasıyla eşlik eden rengarenk çiçekler, fotoğraf tutkunlarına da davetiye çıkarıyor.Ağrı’da yağışların ardından havanın ısırması, sarı kır çiçeklerinin oluşmasına neden oldu. Bozkırda birçok alan sarı renge büründü. Doğada oluşan çiçek tarlaları görülmeye değer görüntüler oluşturdu.