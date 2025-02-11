Özel Buhara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Berna Aşır, kadınlarda tabu haline gelmiş birçok sağlık sorununun genital estetik uygulamaları ile çözüme kavuşturulduğunu söyledi.Özel Buhara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Berna Aşır, genital estetik uygulamalarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Genital estetik uygulamalarının kadınların cinsel ve sosyal hayatlarını olumlu yönde değiştirdiğine dikkat çeken Op. Dr. Berna Aşır, kadınların zaman içerisinde genital bölgelerinde olumsuz değişiklikler yaşanabildiğine ve genital estetik ile bu sorunların ortadan kaldırıldığını anlattı.Genital estetiğin, genital bölgenin görünümünü fonksiyonunu veya her ikisini birden iyileştirmek amacıyla yapılan cerrahi veya cerrahi olmayan estetik uygulamalar olduğunu anlatan Op. Dr. Berna Aşır, "Bu işlemler genellikler kişinin kendine güvenini arttırmak, fonksiyonel rahatsızlıkları gidermek veya cinsel yaşam kalitesini yükseltmek için tercih edilir" dedi."Hastalar bir gün sonra sosyal hayatlarına geri dönüyor"Genital estetik sonrasında hastaların uygulamadan bir gün sonra günlük yaşantılarına geri dönebildiklerini ifade eden Op. Dr. Berna Aşır, "Genital estetik uygulamaları kadın sosyal ve cinsel yaşamını olumlu etkilediği artık tartışılmayan bir gerçektir. Yaptığımız estetik uygulamalar sonrasında ortadan kaldırılan sağlık sorunları, kadınlarımızın özgüvenini de artırıyor. Örneğin, sağlık sorunları nedeniyle daha önce tercih edemediği tayt, mayo, bikini, iç çamaşırı gibi kıyafetleri, estetik uygulamalarımız sonrasında rahatlıkla giyebiliyor. Kendisinin ve eşinin cinsel hayatında görülen ilişki sırasında ağrı, zevk alamama gibi sorunlar da yine genital estetik ile büyük ölçüde düzeliyor. Genital estetik uygulamaları sonrası hastalar genellikle ertesi gün sosyal hayatlarına dönebilmektedir. Genital estetik işlemlerini artık Özel Buhara Hastanesi’nde başarıyla uygulayabiliyoruz" dedi."Genital estetik ile tabu haline gelmiş sorunlar çözüme kavuşuyor"Kadınların zaman içerisinde genital bölgelerinde olumsuz değişiklikler yaşanabildiğine dikkat çeken Op. Dr. Berna Aşır, şu bilgileri verdi: "Bu değişiklikler ileri yaş, çok sayıda doğum, doğum sırasında oluşan yırtıkların düzgün iyileşmemesi, enfeksiyonlar, menopoz gibi durumlar ve bunlara bağlı olarak gelişen estetik bozulmalardır. Ayrıca dış genitalde karşılaştığımız bu durumlar yaş ve cinsel aktiviteden bağımsız olarak da görülebilir. Çoğu kadın, tabu haline dönüşmüş bu sorunların bir çözümünün olmadığından hareketle hekimlere, sağlık kuruluşlarına da başvurmuyor. Ancak günümüzde bu tür rahatsızlıkların kolaylıkla çözümü vardır. Genital estetik uygulamaları bu çözümler için doğru bir adrestir. Genital estetik problemler; vajinal daraltma, dış dudak estetiği, perinoplasti, klitoris estetiği, PRP uygulamaları, mezoterapi, dolgu, dış genital beyazlatma gibi cerrahi ve medikal işlemlerle rahatlıkla çözüme kavuşturabiliyoruz."Kadınlarda genital estetik hangi sorunları kapsıyor"Vajinoplasti: vajinanın daraltılması, sıkılaştırılması, varsa doğum sonrası ve yaşa bağlı sarkmaların toparlanması için yapılır.labioplasti: İç dudakların (labıum minus) küçültülmesi, şekillendirilmesi, simetri bozukluklarının giderilmesi veya kilo verme, yaşın ilerlemesine bağlı dış dudaklarda (labıum majus) sarkmaların düzeltilmesi, otolog yağ dolgusu veya hyaluronik asit ile dolgunlaştırılması işlemidir.Perinoplasti: Doğum sonrası perine bölgesinin estetik veya fonksiyon olarak düzeltilmesidir.Klitoral Hudoplasti: Klitoris üzerindeki cilt kıvrımlarının azaltılarak daha düzgün ve estetik görünüm oluşturulması, cinsel hazza engel olabilecek fazla cilt dokusunun alınmasıdır.Venüs Tepesi Estetiği: Venüs tepesi; pubis bölgesinde yer alan genellikle kıyafetlerin altında belirginleşen bir bölgedir. Zamanla kilo alımı, genetik faktörler veya yaşlanma nedeniyle bu bölgede yağ birikimi ya da sarkma meydana gelebilir. Bu bölgedeki fazla yağ dokusu aspire edilerek ve fazla deri alınarak sıkı ve düzgün bir görünüm oluşturulur.G-shot( g noktası büyütme): Cinsel hazzı arttırmak için g noktasına yapılan PRP veya dolgu uygulamasıdır.O-shot: Klitoris etrafına uygulanan PRP işlemiyle cinsel hazzın arttırılmasıdır. PRP klitoris etrafındaki kan akışını arttırarak duyarlılığı yükseltebilir.(PRP kişinin kendi kanından elde edilen trombosit dediğimiz hücrelerden zengin plazmanın genital dokulara enjekte edilerek dokunun yenilenmesini daha sağlıklı hale gelmesini sağlayan bir tedavi yöntemidir. Cerrahi genital işlemlerle birlikte uygulanması sıktır. Ayrıca menepoz sonrası gerilemiş, kurulaşmış, hassas vajen dokusunda nemlenmeyi canlanmayı sağlar. Geçmeyen vajinal enfeksiyonlarda, genital bölgede renk açma ve gençleşme isteyenlerde de uygulanan bir yöntemdir.)