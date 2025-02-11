Elazığ’da trafik polisleri tarafından okul servis şoförlerine yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.Elazığ Şoförler Odasında düzenlenen eğitim programına çok sayıda okul servis şoförü katıldı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince verilen eğitimlerde, okul önlerinde çocukların alınması ve evlerinin önlerinde indirilmesi konusunda yapılması gerekenler anlatıldı. Yaşanan trafik kazalarından örneklerin de verildiği eğitimlerde şoförlerin trafik kurallarına harfiyen uymaları istendi.Etkinlik, soru ve cevapların ardından sona erdi.