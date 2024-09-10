Erzurum’un Oltu ilçesinde “2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı” okul güvenliği toplantısı yapıldı.Oltu Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı okul güvenliği toplantısında, okul güvenliğinin sağlanması ve öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmeleri için alınacak önlemler ele alındı. Toplantıya Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik başkanlık etti. Toplantıya Oltu Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Pala, İlçe Jandarma Komutanı Erdal Hastürk, okul müdürleri ve mahalle muhtarları hazır bulundu.Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, toplantıda yaptığı konuşmada, Oltu’da okulların güvenliğini sağlamak ve öğrencilerin uygun şartlarda eğitim almalarını temin etmek için büyük bir çaba gösterdiklerini belirtti. Çelik, “Yeni eğitim öğretim yılımızın hayırlı olmasını diliyorum. Belediyemize okullarımızda yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyorum. Emniyet ve jandarma teşkilatımız, okullarımızın güvenliğini sağlamak adına önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Güvenlik güçlerimiz çocuklarımızın güvenliği için titizlikle çalışacaktır.” dedi.