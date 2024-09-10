Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 12 adet ruhsatsız tabanca ve bir adet tüfek ele geçirilirken 6 şüpheli ise tutuklandı.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah ticareti operasyonu ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından uygulamalar yapıldı. Yapılan operasyon ve uygulamalarda, çeşitli suçların faili olan şüpheli şahıslardan 12 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 96 adet fişek ve 1 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi.Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüphelinden 4’ü ‘Silah Ticareti Yapmak’ ve 2’si ise ‘Ateşli Silahla Kasten Yaralama’ suçundan tutuklandı.