Erzincan Defterdarlığınca ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören çocuk ve gençlere "Yüz Yüze Vergi Bilincini Geliştirme Eğitim Programları" düzenlendi.Bu kapsamda Defterdarlığın bünyesinde; koordinatör, eğitici ve bilişim teknik personelinden oluşan 4 ayrı vergi bilinci takımı oluşturuldu. Vergi bilinci takımları, öğrencilerin seviyelerine göre, oyunlar oynayarak, sunum yaparak, animasyon filmleri izleterek öğrencilere vergi bilincini geliştirme, verginin önemini kavranma hususlarında çalışmalar gerçekleştirdi.Eğitim kapsamında Erzincan’da bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören çocuk ve gençlerin verginin, vergi ile kamu hizmetleri arasındaki ilişkinin önemini kavrayabilmelerinin yanı sıra, vergi ödemenin vatandaşlık görevi olduğu konusunda da sorumluluklarının oluşması ve gelişmesi amaçlandı.Defterdarlıktan yapılan açıklamada eğitim-öğretim yılı sonuna kadar Erzincan’da bulunan tüm okullarda çalışmaların tamamlanacağı kaydedildi.