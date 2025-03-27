Erzurum’da 4-6 yaş grubundaki çocuklar kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin’e bağışladılar.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan "İyilik Haftası" programları kapsamında, Üniversite Lojman Cami Hoca Ahmet Yesevi 4-6 Yaş Kur’an kursu öğrencileri ve öğreticileri, Erzurum Müftülüğü’nü ziyaret ettiler.Kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin’e bağışlayan minikler, Filistin’de yaşanan zulmün durmasını istediklerini söylediler. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Erzurum Şubesi adına miniklerin yaptığı bağışı kabul eden Müftü Dr. Rüstem Can, "Çocuklarımızın küçük kalplerinde yaşattıkları büyük duygular bizleri gururlandırıyor." dedi.