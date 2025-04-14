Okulumda Sağlıklı Besleniyorum programı kapsamında Demirkent TOKİ İlkokulu öğrencilerine sağlıklı beslenme eğitimleri verildi.Diyetisyen Üzeyir Tuğberk Kozan tarafından verilen eğitimlerle öğrencilere sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı. Okulumda Sağlıklı Besleniyorum programı hakkında bilgi veren Diyetisyen Üzeyir Tuğberk Kozan şunları söyledi:"Bu program ile öğrenci, öğretmen, veli ve diğer paydaşların katılımı ile programın etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizi fiziksel aktivite yapmaya teşvik etmek, okullarda öğrencilerimizi geleneksel tatlarla buluşturmak ve gıda israfına yönelik öğrencileri bilinçlendirmek amaçlarımız arasındadır."Demirkent TOKİ İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz ise Okulumda Sağlıklı Besleniyorum programı kapsamında yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:"Okulumda Sağlıklı Besleniyorum programı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesinden ortaöğretime kadar çocuklarımızın geleceğe güvenle adım atmaları, fiziksel, bilmekle ve sosyal yönden gelişimlerinin en iyi şekilde sağlanması için Emine Erdoğan himayelerinde başlatılmıştır. Pilot okul olarak seçilen okulumuzda da öğrencilerimize, sağlıklı beslenmeye yönelik eğitimler verilmektedir. Bununla birlikte öğrencilerimizin boy ve kilo ölçümleri yapılarak, riskli durumda olan öğrencilerimizi velilerimiz aracılığı ile sağlık kuruluşlarına yönlendirmekteyiz."