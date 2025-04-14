Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev alacak din görevlilerine yönelik 3’ncü Dönem Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitim açılış programı düzenlendi.Erzincan Dini İhtisas Merkezi’nin açılışı yapıldı. Kur’a-nı Kerim tilavetiyle başlayan programa Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, bazı kurum amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.Yapılan konuşmalarda 2023 yılında tüm siyasi partilerin oy birliğiyle kabul edilen Diyanet Akademisi Kanunu sayesinde din görevlilerinin artık yalnızca bilgiyle değil, aynı zamanda sahada hizmete hazır bir ruhla yetiştirileceği vurgulandı.Bugüne kadar pek çok hayırlı ve güzel işin yapıldığını ama belki de en güzelinin bu açılış programı olduğunu belirten Vali Hamza Aydoğdu, eğitimin önemine ve din görevlilerinin taşıdığı sorumluluğa vurgu yaparak, "Medine vakfiyesi, Terzibaba Hazretlerinin şehri Erzincan’da ilmik ilmik bir eğitim süreci başlayacak.Hafızlıklarını tamamlamış, sınavlarını başarıyla geçmiş 87 kıymetli kardeşimiz; tefsir, hadis, fıkıh ve dini musiki gibi alanlarda derinleşecek. Ancak en önemlisi milletin karşısına çıktığında sadece konuşan değil, yaşayan ve yaşatan bir rehber olmayı öğrenecek." dedi.Konuşmasının devamında kursiyerlere seslenerek Camide imam, sokakta abi, evde evlât ve baba, toplumda rehber olabilecek din görevlilerine ihtiyaç olduğunu belirten Vali Aydoğdu, "Bu ihtiyacı siz karşılayacaksınız. Ve unutmayın: Bu eğitim süreci elbette kolay olmayacak. Fakat kolay olan hiçbir şey iz bırakmaz. Sahada sizleri bekleyen onlarca soru, yüzlerce göz, binlerce gönül olacak. Onlara hakikatin sesiyle ulaşabilmek için bu süreçte ter dökmeniz, sabırla yürümeniz gerekiyor. Bu süreci başarıyla tamamlayanlar sadece bir belge almayacak; bir niyeti, bir emaneti, bir duayı da aynı zamanda hak edecek. Buradan yetişecek din görevlileri; camide cemaate, köyde nineye, şehirde gence, sahada mazluma rehberlik edecek." dedi.Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen tarafından 86 aday din görevlisine ilk ders verildi.