Erzurum’un Oltu ilçesinde eğitim alanında örnek bir etkinliğe daha imza atıldı. Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik’in desteğiyle Mehmet Akif İlkokulu öğrencileri tarafından okul salonunda düzenlenen Bilim Şenliği Sergisi yoğun katılımla gerçekleştirildi.Etkinliğe Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Bilim şenliğinde 30 farklı proje sergilendi. Öğrencilerin özgün ve geliştirici çalışmaları, davetlilerden tam not aldı.Üçüncü sınıf öğrencileri Kitabımın Kahramanıyım, El Emeği Atkım, Tekerleme Kapışması, Masal Gemisi, Eş Anlamlı Kelimeler Dürbünü, Kelime Çarkı, El Emeği Bilekliğim, Doğru Yazılan Tişört, El Emeği Halım, Kuklalar Konuşuyor, Emojiler Konuşuyor, Karikatürle Deyim ve Atasözleri, Teraryum gibi projelerle etkinlikte yer aldı. Dördüncü sınıf öğrencileri ise; Çevrim İçi Oyun Tasarlama, Şiir Kitabım, Zıddımı Bul, Beni Eleştir, Resfebe, Dilimize Yerleşmiş Yabancı Kelimeler, Tombalanın Hazırlanışı, Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler, Noktalama İşaretleri, Yönleri Tanıyorum, Kendi Sözlüğümüzü Yapıyoruz, Benim Etkinliğim Benim Bulmacam, Altı Şapka Bakış Açımı Yönlendiriyorum, Okuyan Aileler Okuyan Çocuklar, Çarkı Çevir Hikayeni Kur gibi birçok farklı projeyle bilime olan ilgilerini ortaya koydu.Sergi sonunda düzenlenen bilgi yarışmasıyla etkinlik daha da renkli hale geldi. Yarışmada başarılı olan öğrencilere ödüllerini Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Adem Çelebi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin takdim etti. Katılımcılar etkinlik sonunda öğrencilere ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederek, bu tür çalışmaların öğrencilerin özgüvenini ve akademik başarılarını artırmada büyük rol oynadığını ifade ettiler.