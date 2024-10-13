Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Öğrenci Toplulukları ve Kulüpleri Tanıtma Festivali’ne Sağlık İl Müdürlüğü Yıldızkent Sağlıklı Hayat Merkezi ekibi katıldı.Etkinlik alanında öğrencilerin de dâhil olduğu birçok aktivite yapıldı. Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yürütülen birinci basamak sağlık hizmetleri ve sağlıklı hayat merkezleri hakkında afiş ve broşürlerle bilgilendirme yapıldı.Fizyoterapistin; etkinlik alanında öğrencilere gösterdiği ısınma egzersizleri, omuz, kol ve sırt bölgelerini çalıştırabilecekleri basit egzersizler ile hareketli yaşamın önemi vurgulandı. Diyetisyen yaptığı ölçümlere dayanarak doğru ve sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. ‘’Motivasyon Çarkı’’ ile öğrencilerin yaşama dair olumlu bakış açısı kazandırılmasını hedefleyen bir çalışma yapıldı. Öğrencilerin psikologlara soru sorabileceği ve öneri alabileceği bir alan oluşturuldu.Davranışsal bağımlılıklar ve psikososyal risk faktörleri (şiddet, istismar, aile içi ruhsal sorunlar, yoksulluk vb.) ile başa çıkmaya yönelik bilgilendirme yapıldı. Bağımlılıkla mücadele kapsamında tütün kullanımının zararları anlatıldı. Sigara kullanan öğrencilerin karbonmonoksit ölçüm cihazı ile ölçümü yapılarak öğrencilere bilgi verildi ve sigara bırakma polikliniklerine yönlendirildi. Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi tarafından kadın, anne, çocuk ve ergenlere yönelik sunulan faaliyetler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Birimi tarafından uygun yaş aralıklarına göre kanser taramaları hakkında bilgilendirme yapıldı.