Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri ve TDV Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Fatih Kurt ve Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Palandöken İlçe Müftülüğünün düzenlediği kurs açılışı ve hafızlık icazet merasimi programlarına katıldı.Palandöken ilçe Müftülüğü ‘ne bağlı Palandöken Cami 4-6 Yaş Kur’an kursu dualarla açıldı. Açılış programına katılan Müftü Dr. Rüstem Can ve Başkanlık Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kurt, burada çocuklarla bir araya geldi. Hafızlığını tamamlayan öğrencilere belge takdim programı düzenlendi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen İcazet Merasimi programında Palandöken İlçe Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarından mezun olan öğrencilere belgeleri takdim edildi. Programa Müftü Dr. Rüstem Can’ın yanış ıra DİB Başkanlık Müşaviri ve TDV Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Fatih Kurt, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sekreteri Zafer Aynalı ve merkez ilçe müftüleri katıldı.