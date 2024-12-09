Erzincan’da polis ekiplerince, kent merkezinde bulunan okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri ile çocuk polisinin görevleri konularında öğretmen ve öğrenciler bilgilendirildi.Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin de katılımıyla "Kişisel Güvenlik, Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Siber Güvenlik” konuları üzerine Erzincan Fen Lisesi, Milli Egemenlik Anadolu Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrenci ve öğretmenlere bilgilendirme yapıldı.Ayrıca, gerçekleştirilen ziyaretlerde, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba’nın velilere tavsiye mektubu ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait sosyal medya tanıtım broşürü dağıtıldı.