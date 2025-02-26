Erzincan Beşsaray Ortaokulu öğrencileri, Ergan Dağı’na düzenlenen geziyle ilk kez teleferiğe binmenin heyecanını yaşadı. Okul Müdürü Adem Gün, etkinliğin öğrenciler için keyifli ve unutulmaz bir deneyim sunduğunu belirtti.Erzincan Beşsaray Ortaokulu öğrencileri, okul yönetimi tarafından düzenlenen gezi kapsamında ilk kez Ergan Dağı’na gitti. Hem doğayla iç içe vakit geçiren hem de teleferiğe binmenin heyecanını yaşayan öğrenciler, keyif dolu bir gün geçirdi.Geziye katılan öğrenciler, Ergan Dağı’nın eşsiz manzarası eşliğinde teleferikle yolculuk yaparak unutulmaz anlar yaşadı. İlk kez böyle bir deneyim yaşayan çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.Beşsaray Ortaokulu Müdürü Adem Gün, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Amacımız öğrencilerimizin farklı deneyimler kazanmasını sağlamak ve onlara unutulmaz hatıralar bırakmaktı. Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğu görmek bizleri de çok sevindirdi Doğa ile iç içe geçen bu özel gün, öğrenciler ve öğretmenler için hem eğitici hem de eğlenceli bir etkinlik oldu" dedi.