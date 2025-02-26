Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 157. Yönetim Kurulu Toplantısı, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde gerçekleştirildi.Düzenlenen toplantıda 2025 yılında uygulanacak 15 milyon TL bütçeli Fizibilite Desteği Programı ve 9 milyon TL bütçeli teknik destek programının ilan edilmesi kararlaştırıldı.Ayrıca, güdümlü proje desteği kapsamında Ergan Dağı’nda hayata geçirilmesi planlanan ve 33 milyon TL’si KUDAKA tarafından finanse edilecek toplamda 111 milyon TL bütçeli altyapı tesisi projesi onaylandı.Toplantı görüş ve temennilerin ardından sona erdi.