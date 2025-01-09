Bitlis Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Mertcan Güven, hastalıkların erken teşhisi ve etkin tedavisi için kullanılan nükleer tıbbın modern tıbbın en önemli alanlarından biri haline geldiğini belirterek, "Bu yöntem erken teşhis ve tedavide hayat kurtarıyor” dedi.Nükleer tıp uygulamalarında, vücuda verilen düşük doz radyoaktif maddeler sayesinde hastaların organ ve doku yapıları detaylı bir şekilde görüntüleniyor. Bu yöntem, özellikle kanser gibi hastalıkların erken teşhis edilmesi ve tedavi planlarının daha etkili bir şekilde hazırlanmasına yardımcı oluyor.Bitlis Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Mertcan Güven, hastalıkların erken teşhisi ve etkin tedavisi için kullanılan nükleer tıbbın modern tıbbın en önemli alanlarından biri haline geldiğini belirterek, “Merkezimizde gama kamera cihazımız ile hastalıkların tanısını, tedavinin yönlendirilmesini ve hasta takibini sağlıyoruz. Kalp, böbrek, tiroit, kemik gibi organ ve dokuların durumlarını inceleyerek, doktorlarımıza yardımcı olmak amacıyla farklı görüntüleme ilaçları kullanıyoruz. Doktorlarımızın yönlendirdiği hastalarımıza gerekli işlemleri yaptıktan sonra raporlarıyla birlikte tekrar ilgili doktorlarına gönderiyoruz” dedi.Güven, nükleer tıbbın doğru kullanıldığında hem teşhis sürecini hızlandırdığını hem de gereksiz biyopsi ve cerrahi müdahalelerin önüne geçtiğini belirterek, “Ayrıca, teknolojideki gelişmeler sayesinde bu yöntem, gün geçtikçe daha güvenli ve erişilebilir hale geliyor. Sağlık kuruluşları, halk arasında nükleer tıpla ilgili yanlış algıların önüne geçmek için farkındalık kampanyaları düzenlerken, bu yöntem erken teşhis ve tedavide hayat kurtarıyor” diye konuştu.