Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Sosyoloji Bölümü geleneksel olarak düzenlediği Sosyoloji Seminerlerini sürdürüyor.Eğitim Fakültesi Mavi Salon’da düzenlenen ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği seminerin konu başlığı "Yeteneğim, Mesleğim ve Sürdürülebilirlik" oldu.EBYÜ Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çetin ve Erzincan Çalışma ve İş Bulma Kurumu İl Müdürü Ahmet Oran’ın davetli konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte bireysel yeteneklerin meslek hayatına yansıtılması ve sürdürülebilir kariyer yollarının neler olabileceği üzerinde duruldu.Seminerin açılış konuşmasını yapan Erzincan Çalışma ve İş Bulma Kurumu İl Müdürü Ahmet Oran, “Her kurum özelinde farklı tanımlansa da sürdürülebilir yetenek yönetimi; işe alım sürecinin kurumun değerlerine uygun yapılandırılması, çalışan ve kurum değerlerinin keşfedilmesi, bu değerlerin şirketin vizyonuyla birleştirilmesi, teknoloji ve yeteneğin birleşimi gibi bazı kilit başlıkları içerir. Sürdürülebilir yetenek yönetimi, kurumların vizyon ve stratejisi ile paralel, hedeflerine ulaşabilmek için her çalışanına, gerekli ortamı sağlayarak, potansiyellerini kullanabilme imkanı tanıması, teknoloji ve insan arasındaki sinerjiyi arttırması ve en önemlisi organizasyon kültürüne dahil ederek sağlanabilir” dedi.Ardından EBYÜ Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çetin sunumunu gerçekleştirdi. Sunundan sonra öğrencilerin sorularının cevaplandırıldı. Erzincan Çalışma ve İş Bulma Kurumu İl Müdürü Ahmet Oran’a katılım ve konuşmalarından dolayı Sosyoloji seminerleri katılım belgesi takdim edildi.Seminer toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.