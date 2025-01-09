Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi, çocukların gelişim süreçlerini desteklemeye ve çeşitli sağlık sorunlarıyla ilgili çözüm sunmaya devam ediyor.Sağlıklı Hayat Merkezi’nin önemli bir birimi olan Çocuk Gelişimi Birimi, 2024 yılı boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarla, çocukların fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimlerini en iyi şekilde desteklemek için yoğun bir şekilde hizmet sundu.Çocuk Gelişimcisi Selin Kaya, 2024 yılı boyunca gerçekleştirilen hizmetler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Kaya, "Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Çocuk Gelişimi Birimi olarak, 0-6 yaş dönemi çocukların gelişim süreçlerine dair pek çok alanda hizmet verdik. Gecikmiş konuşma ve gelişim geriliği, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi çocukluk döneminde sıkça karşılaşılan durumlar konusunda ailelere ve çocuklara profesyonel destek sunduk. Ayrıca teknoloji bağımlılığı, kaygı ve korkular, tırnak yeme, parmak emme gibi çocukların davranışsal sorunlarıyla da ilgilenerek, 233 kişiye danışmanlık hizmeti verdik." dedi.Selin Kaya, sözlerine devam ederek, Sağlıklı Hayat Merkezi Çocuk Gelişimi Birimi’nin sadece gelişimsel sorunlar üzerine değil, aynı zamanda çocukların eğitimi ve korunması üzerine de çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Kaya, "Çocukların doğru bir şekilde yetiştirilmesi ve sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi adına bir dizi eğitim de verdik. Bu kapsamda, otizm spektrum bozukluğu olan 90 çocuğa yönelik eğitim programları düzenledik. Ayrıca, mahremiyet eğitimi de çocuklarımızın kendilerini güvende hissetmeleri ve kişisel sınırlarını bilmesi açısından oldukça önemli. 818 çocuğa bu konuda eğitim verdik." ifadelerini kullandı.“Rehberlik öğretmenlerine yönelik eğitimler gerçekleştirdik”Çocuk ihmal ve istismarı konusunun da üzerinde durulduğunu vurgulayan Selin Kaya, "Çocukların güvenliği, toplumsal bilinç ve doğru yaklaşımlar konusunda rehberlik öğretmenlerine yönelik eğitimler gerçekleştirdik. 2024 yılı boyunca 28 rehberlik öğretmenine çocuk ihmal ve istismarı konusunda eğitimler vererek, bu konuda daha bilinçli bir toplumun oluşmasına katkı sağladık." şeklinde açıklamalarını sürdürdü.Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi, çocukların psikolojik ve fiziksel sağlıklarını desteklemeye yönelik verdiği hizmetlerle, ailelerin ve eğitimcilerin bilinçlenmesine büyük katkı sağlamayı sürdürüyor. Kaya, 2025 yılında da bu çalışmaların daha da artırılacağını belirterek, çocukların sağlıklı gelişim süreçlerinin desteklenmesi noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.Sağlıklı Hayat Merkezi Çocuk Gelişimi Birimi, 2024 yılı boyunca çocukların gelişimlerini takip ederek, onların sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlamak için çok yönlü hizmetler sunmaya devam etti. Bu hizmetler, çocukların erken yaşta yaşadıkları gelişimsel zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda ailelere de rehberlik yaparak, bu süreçte en iyi desteği alabilmelerini sağladı.