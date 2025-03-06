Muş’un Varto ilçesinde zehirlenme şüphesiyle baygınlık geçiren 2 kişi, ekiplerin zorlu mücadelesiyle hastaneye ulaştırıldı.Varto ilçesine bağlı Köprücük köyünde zehirlenme şüphesiyle baygınlık geçiren Nurhayat ve Tarkan Aslan, sağlık ve il özel idaresi ekiplerinin zorlu mücadelesiyle hastaneye ulaştırıldı. Baygınlık geçiren 71 yaşındaki Nurhayat Aslan ve 38 yaşındaki Tarkan Aslan’ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolu kapanınca sağlık ekipleri ilerlemekte güçlük çekti. Bunun üzerine il özel idaresi ekipleri harekete geçerek yolu açmak için çalışmalara başladı.Ekiplerin yoğun çabası sonucu yol ulaşıma açılırken, sağlık görevlileri köye ulaşarak hastalara ilk müdahaleyi yaptı. Gerçekleştirilen başarılı kurtarma operasyonunun ardından Nurhayat ve Tarkan Aslan, ambulansla Varto Devlet Hastanesine sevk edildi.