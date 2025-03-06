Erzurum Palandöken Dağı Konaklı Bölgesi’nde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (EİT) üye ülkeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) katılımıyla düzenlenen Kış Saha Tatbikatı gerçeği aratmadı.Yapılan tatbikat ile aşırı kar yağışları sonucunda karşılaşılabilecek mahsur kalma, yolların kapanması, enerji kesintisi, buzlanma ve benzeri durumlara karşı hazırlıkların kontrol edilmesi hedeflendi. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerçekleştirilen Kış Saha Tatbikatı’nda; çığ/kar altında kalan kişilerin arama köpeği, tespit cihazları ve sonda kullanarak aranması, medikal kurtarma ve tıbbi yardım uygulamaları, iletişim hatlarının onarımı ve teknik alt yapının iyileştirilmesi, teleferikten kurtarma, hava araçları ile keşif ve kurtarma, tahliye ve yolların açılması senaryoları canlandırıldı."EİT üye ülkeleri arasında tecrübe ve deneyim paylaşımı"Tatbikatta toplam 811 personel, 161 araç, 4 helikopter, 1 İHA ve 8 dron, 2 K9 timi görev aldı. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) delegasyonu ile üye ülkelerinden İran, Pakistan, Afganistan ve Kırgızistan temsilcileri tatbikata katıldı. Gözlemci olarak tatbikata katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayrıca saha operasyonlarında da görev aldı. Tatbikatı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AFAD Başkan Ali Hamza Pehlivan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri izledi. Söz konusu tatbikatla, yaşanabilecek her tür ve ölçekte afet ve acil durumlara etkin müdahale için EİT üye ülkeleri arasında tecrübe ve deneyim paylaşımı yapıldı."Geniş katılımlı bir tatbikat oldu"AFAD Başkan Ali Hamza Pehlivan, tatbikata katılan bütün ekiplere teşekkür ederken, başarılı bir tatbikat olduğunu dile getirerek, "Dünya ve ülkemiz çeşitli afetlere maruz kalıyor. Coğrafi şartlardaki değişkenlikler, meteorolojik şartlardaki değişkenlikler çeşitli afet türlerinin ortaya çıkmasını neden oluyor. Ülkemizde afetlerin yoğun yaşandığı ülkelerden birisi. Ve bölgeden bölgeye, illerden illere çeşitli değişik afet türlerini yaşıyoruz. Ve bu afet türlerine yönelik de hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Bu hazırlıkları ülkemiz genelinde malumunuz İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığımız koordine ediyor, organize ediyor. TAMP planlarımız var. Türkiye Afet Müdahale planlarımız var. Yaşanan afetlerden elde edilen tecrübeler ve yapılan öngörüler, planlamalar çerçevesinde TAMP planları hem ülke düzeyinde hem de il düzeyinde gerçekleştiriliyor. TAMP planları içerisinde 25 afet çalışma grubu var. Ülke düzeyinde, ulusal düzeyde, iller düzeyinde de 23 afet çalışma grubu. Ayrıca ana destek ortaklarımız ve destek gruplarımız ve ana çalışma gruplarımız ve destek gruplarımız, çalışma gruplarımız var. Bu gruplar içerisinde başta bakanlıklarımız olmak üzere ilgili devletimizin kurum kuruluş ve AFAD Başkanlığı olarak bir görevimiz afetlere hazırlıklı olunmasını sağlamak. Risk azaltma planları çerçevesinde bu çalışmaları yapıyoruz. Ve zaman zaman da bugün olduğu gibi bütün bu planların tatbik edilmesini ve tatbik edilmek suretiyle de o plan dahilinde görevli sorumlu kurum kuruluş personel ve ekiplerin reflekslerinin ölçülmesini arzu ediyoruz. Bugün tam da yaptığımız bu ve çok geniş katılımlı bir tatbikat gerçekleştirdik" dedi."Afetler hem dünyanın hem ülkemizin gerçeği"Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinden ve gözlemci olarak bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de tatbikat etkin bir katılım gerçekleştirildiğini ifade eden Pehlivan, sözlerine şöyle devam etti. "Hem ekipleri itibariyle hem de diğer ekipler itibariyle gerekli katılımı sağladılar. En nihayetinde Erzurum ilimizde bu tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Şunu ifade ediyoruz; en büyük duamız, dileğimiz, temennimiz afetlerin yaşanmaması. Ama şunu da biliyoruz ki dünyanın gerçeği ülkemizin de gerçeği afetler yaşanıyor. Biz afetlere hazırlıklı olmak durumundayız. Hazırlıklı olmak zorundayız. Öncelikle sorumlu birimler ve kurumlar olarak toplumumuzun bütün kesimi sivil toplum teşkilatlarıyla, işbirliği ve koordinasyon içerisinde gerek afet öncesi süreçlerin en iyi şekilde yürütülmesi, risk azaltma çalışmalarının yapılması, hazırlık çalışmalarının yapılması, gerekse az önce ifade ettiğim afet müdahale planları çerçevesinde bir afet olduğunda bütün ilgili birimlerin, kurumların ekiplerin en etkin şekilde müdahale refleksinin geliştirilmesi ve vakti zamanı geldiğinde bu müdahaleleri yapması hem de afet sonrası iyileştirme çalışmaları dediğimiz çalışmaların yürütülmesidir"