Muş’un Hasköy ilçesinde eğitim veren Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından matematikte zorlanan ve diskalkuli (matematik öğrenme güçlüğü) yaşayan öğrenciler için yapay zeka destekli özel bir görselleştirme aracı geliştirildi.Matematik öğretmeni Samet Aycan rehberliğinde 5. sınıf öğrencileri Zeynep Okan ve Hilal Aykut’un geliştirdiği "GörselMathGPT" adlı yapay zeka tabanlı eğitim aracı, matematikte özellikle geometri konularında zorluk çeken diskalkuli tanılı öğrencilere umut oldu. Proje, soyut kavramların anlaşılmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.Proje kapsamında 5. sınıf matematik müfredatına uygun PDF içerikler, örnek sorular ve çözümler yapay zekaya yüklenerek eğitim materyalleri oluşturulan ChatGPT altyapısıyla geliştirilen model, gelen yanıtları öğrenci hatalarına göre düzenliyor ve doğruluk oranını artırıyor. Başlangıçta 20 soruda 12 doğru cevap veren model, son testlerde 18 doğru yanıta ulaşarak yüzde 80 başarı oranına çıktı.Diskalkuli yaşayan öğrencilerin en çok zorlandığı konuların başında doğru, doğru parçası, ışın, paralel ve kesişen doğrular gibi geometrik kavramlar geldiğini belirten danışman öğretmen Aycan, Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak geliştirilen GörselMathGPT’in, görselleştirme teknikleriyle bu kavramların daha anlaşılır hale getirilmesini sağlayacaklarını söyledi. Proje danışmanı Aycan, "Geliştirdiğimiz yapay zeka programı olan GörselMathGPT ile 5. sınıf öğrencilerinin temel geometrik kavramları anlamakta yaşadıkları zorlukları tespit ettik. Bu doğrultuda, öğrencilerimizi görsel zeka ile destekleyen bir yapay zeka aracı geliştirdik. Bugün, bu program aracılığıyla öğrencilerin temel geometrik kavramları daha somut hale getirerek anlamalarına yardımcı olmaya çalıştık. Geliştirdiğimiz bu program sayesinde öğrenciler, belirlenen kavramları görsel zeka destekli yapay zeka yardımıyla daha kolay kavrayabildi. Şu anda programımız yalnızca 5. sınıf matematik konularını kapsıyor. Ancak bu yapay zeka modelini geliştirerek diğer sınıf seviyelerine de uyarlayabileceğimizi düşünüyoruz ve bu yöndeki çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.Projeyi hazırlayan 5. sınıf öğrencilerinden Zeynep Okan ise "Ben Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim görüyorum. 5. sınıf öğrencisiyim. Projemizin adı GörselMathGPT. Bu proje, diskalkuli yaşayan öğrenciler için yapay zekâ destekli bir görselleştirme aracı olarak tasarlandı. Diskalkuli, bireylerin matematiksel kavramları anlamakta zorlandığı ve bu nedenle akademik başarılarının olumsuz etkilendiği bir öğrenme güçlüğüdür. Bu tür öğrenciler için soyut kavramları somutlaştıran alternatif öğretim yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Projemizin amacı, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulunda diskalkuli yaşayan öğrencilerin matematiksel kavramları daha iyi kavrayabilmesi için yapay zekâ destekli bir görselleştirme sistemi geliştirmektir. Üç boyutlu görseller kullanmayarak, öğrencilerin iki boyutlu çizimleri daha kolay algılamalarını hedefledik" ifadelerini kullandı.