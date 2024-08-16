Muş-Bitlis karayolunda tır ve pikabın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasından araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle yan yatarak sürüklenen pikap da orta refüje çarparak durabildi.Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen tır ve pikap, havalimanı kavşağında çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı