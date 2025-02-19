Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından her kış dönemi Muş’ta düzenlenen "Kış Dağcılık Eğitimi" kapsamında, farklı illerden gelen 105 dağcı zorlu parkurlarda eğitim alıyor.17-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılar ilk olarak çadır kurarak teorik derslere tabi tutuldu. Ardından, kar kalınlığının 60 santimetreyi bulduğu Güzeltepe Kayak Merkezi mevkisinde sahaya çıkan dağcılar, uzman eğitmenler eşliğinde çeşitli teknikleri öğrendi.Eğitim kapsamında, kar ve buzda güvenli yürüyüş, çığda hayatta kalma, karlı arazide yön bulma ve dağ yamacında ilerleme teknikleri uygulamalı olarak öğretildi. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen eğitimi sürdüren sporcular, doğa şartlarına karşı dayanıklılık kazanmayı hedefliyor.TDF antrenörü ve Muş’taki eğitiminin teknik direktörü Mehmet Hakkı Oğur, "Burada Türkiye Dağcılık Federasyonu faaliyet programında yer alan 17-23 Şubat’ta Muş’ta düzenlenen kış eğitiminde aynı zamanda üniversite ev sahipliğinde yapılan bir kış eğitimi. Ülkenin muhtelif yerlerinde 105 dağcı arkadaşımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bir eğitim programı. Yine programın içeriğinde, doğada hayatta kalma, kış şartlarında barınma alternatif barınaklar yapma yürürken düşme ve düşerken de nelere dikkat edilmeli nasıl kurtulmalı, çığ nasıl oluşur, karın yüzeyi özellikleri neler ve parkurunu geçerken nelere dikkat edilir nerelerde çığ oluşur ve nasıl oluşur bunlar üzerinde sporcularımıza eğitim verdik" dedi.TDF Spor Tırmanış Antrenörü Melek Karataş ise, "Her yıl Muş’ta düzenlenen kış dağcılık eğitimi bugün yine üniversitenin ev sahipliği yaparak bizlere destek oldu. Gerçekten Türkiye’nin dört bir yanından gelen 105 sporcu ve antrenörlerle birlikte burada bir etkinlik düzenledik burada sporcu arkadaşlarla güzel ve verimli bir eğitim gerçekleştirdik Muş adına da güzel bir katkı oldu" şeklinde konuştu.