Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Muş-Kulp karayolunun 23 ile 50’nci kilometreleri arası ulaşıma kapatıldı.Kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle ekipler bölgede zorlu bir çalışma yürütürken, seyahat güvenliği açısından Muş-Kulp karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yolda kar temizleme çalışması başlattı. Karayolları Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamada, "Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle seyahat güvenliği açısından yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunu kısa sürede yeniden ulaşıma açmak için mücadele ediyoruz" denildi.