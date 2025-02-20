MUŞ (İHA) – Muş’ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 21 Şubat Cuma günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 21 Şubat Cuma günü ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve anaokulu ile kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.