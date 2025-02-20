Van’ın Edremit ilçesinde, onlarca kuş türüne ve diğer canlılara ev sahipliği yapan Dilkaya sazlığında yangın çıktı.Sabah saatlerinde başlayan ve henüz sebebi belirlenemeyen yangın, geniş bir alanın küle dönmesine neden oldu. Yangın, onlarca canlının zarar görmesine yol açarken, saatler süren müdahalenin ardından söndürüldü. Bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunmasında kritik bir rol oynayan Dilkaya sazlığı, yangın nedeniyle büyük bir tahribata uğradı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, vatandaşlar ise bölgenin daha sıkı korunmasını istedi.