Muş’ta çift kabinli kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, İstasyon Caddesi Dörtyol Kavşağı’nda trafik ışıklarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 35 AZR 028 plakalı kamyonet, trafik ışıklarında 49 AY 759 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin ön kısmında ağır hasar oluşurken, içerisindeki 2 kişi de bulundukları yerde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralılar AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.