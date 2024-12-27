Muş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri, Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline yönelik trafik kuralları konusunda bilgilendirme programı düzenledi.Muş Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitimde, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bağlı kütüphane ve müze personeline; trafik ışıkları, işaret ve levhaların önemi, yaya yolları ve öncelikleri, emniyet kemeri ve kask kullanımı, servis araçlarına inme-binme kuralları ve servis içindeki davranışlar gibi konular detaylı bir şekilde anlatıldı. Jandarma ekipleri, paydaş kurumlara yönelik düzenlenen bu eğitimlerle toplamda 967 kamu personeline trafik kuralları ve trafik kazalarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.Muş İl Jandarma Komutanlığından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen 2024-2027 kara yolu trafik güvenliği eylem planı ve 2021-2030 karayolu trafik güvenliği strateji belgesinin uygulanmasına ilişkin 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında kaza sayılarımızın en aza indirilmesi ve önlenmesi konulu eğitimine kurum personeli katılmıştı. Eğitimin konuları arasında güvenli sürücülük ve yol güvenliği, yaya önceliği ve güvenliği, emniyet kemeri kullanımı, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı düzenleme eğitimi, genel trafik kuralları konularında eğitim verildi” denildi.