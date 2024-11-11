Muş’ta küçük bir odada tek bir makineyle başladığı işini, devletin sağladığı destekle büyüterek tekstil fabrikasına dönüştürdü.Muş’un Kırköy beldesinde yaşayan İsmail Baçaru, yıllar önce beldedeki evinin bir odasında bir makine ile üretim yapmaya başladı. Çocuk yaşlarda çalışmak için İstanbul’a giden ve orada tekstil işini öğrenen Muşlu girişimci İsmail Baçaru, yıllar sonra memleketine dönerek kendi işini kurdu. Küçük bir makineyle evinde başladığı işi büyüterek bugün 30 kişiye istihdam sağlayan girişimci Baçaru, azmi ve mesleğine duyduğu sevgi sayesinde başarıya ulaştığını aktararak, “Çocukluk yıllarımda İstanbul’da bu mesleği öğrendim. Belirli bir seviyeye kadar çalıştım ve ardından Muş’a döndüm. İlk olarak evimin bir odasına koyduğum bir makineyle gömlek dikmeye başladım ve ürettiklerimi dışarıya sattım. Bu işin bir geleceği olduğunu gördüm ve kardeşlerimin desteğiyle 11 makineli küçük bir iş yeri açtık. Zamanla bu sayıyı 30 makineye çıkardık. Şu an burada 30 kişi çalışıyor ve ailelerine ekmek götürüyor” dedi.Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle makine sayısını arttırarak işini genişletmeyi başaran Baçaru, mesleğini sevmenin bu yolda en büyük motivasyonu olduğunu vurgulayarak, “Bu işe benimle başlayan birçok arkadaşım mesleği sevmediği için bıraktı, ama ben severek yaptığım için pişman değilim. Şu anda burada şort ve kadın gömlekleri dikiyoruz, ünlü markalarla ve büyük firmalarla çalışıyoruz. Çalışan kadromuza güveniyoruz ve bu güvenle istediğimiz her ürünü üretebiliyoruz” diye konuştu.Muş’un tekstil alanında gelişme gösterdiğine dikkat çeken girişimci Baçaru, gençlere çağrıda bulunarak, “Eskiden gençler gurbete çalışmaya giderdi, artık buna gerek kalmadı. Muş’ta artık iş imkânları çoğaldı. Dışarıdaki gençlerimize sesleniyorum, memleketinizi bırakıp gitmeyin. Muş’ta büyük fabrikalar açıldı, iş fırsatları arttı. Muş gerçekten tekstilde çok güzel ilerliyor ve insanlarımız çalışıyor” ifadelerini kullandı.