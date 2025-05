10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, 2025 Aile Yılı çerçevesinde Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından İslami İlimler Fakültesi’nde program düzenlendi.İslami İlimler Fakültesi’nde gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve akabinde istiklal marşının okunması ile başladı.Etkinliğe Muş Valisi Avni Çakır, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Vali Çakır, engelli bireyler ve fedakâr ailelerinin yalnız olmadığını belirterek, devletin şefkat eliyle her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.Vali Çakır konuşmasında, engelli bireylerle yılın sadece belirli haftalarında değil, yıl boyunca çeşitli etkinlik ve projelerle bir araya geldiklerini ifade etti. Engelliliğin sadece fiziksel bir durum olmadığını, asıl engelin sevgisizlik ve yaşam enerjisindeki eksiklik olduğunu dile getiren Vali Çakır, Muş’ta yaklaşık 5 binin üzerinde kişi evde bakım desteğinden yararlandığını söyledi. Engelli bireylerin sosyal, ekonomik, sportif ve kültürel hayata daha fazla katılım göstermesini hedeflediklerini belirten Vali Çakır, "Engelli kardeşlerimizle olan çalışmalarımız ve programlarımız sadece belli haftalarla sınırlı değil. Bunu keyifle söylüyorum. Yani yılın on iki ayında da biz engelli bireylerimizle ve aileleriyle birlikte farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Şurada, oradaki dergide de görebilirsiniz; bu etkinliklere onların yoğun katılımı oluyor. Biz engelliliği, fiziksel anlamda elbette kabul ediyoruz. Ancak hayat sevinci, yaşama isteği ve sosyal hayata katılım anlamında burada bulunan engelli dostlarımızı kesinlikle "engelli" olarak görmüyoruz. Herkesin bu görüşe katılacağına inanıyorum. Fiziksel ya da zihinsel bir engel olabilir; fakat esas engel, insanı hayattan koparan, geri çeken şey sevgisizlik, karamsarlık ve yaşam enerjisinin eksikliğidir" dedi.Vali Çakır, Muş’ta yaklaşık 35 bin binin üzerinde kayıtlı engelli bulunduğunu ifade ederek, "Ne yazık ki engelli vatandaş sayımız da çok yüksek. İlimizde yaklaşık 35 bin kayıtlı engelli vatandaşımız bulunuyor. Muş’un nüfusunun yaklaşık 395 bin olduğunu düşünürsek, bu oran yüzde 9’lara ulaşıyor. 5 binden fazla ailemiz evde bakım desteği alıyor. Bu şu demek: Devlet olarak bizler, bakımın en iyisinin evde olduğuna inanıyor ve bu hizmeti destekliyoruz. Evde bakım desteği, başka birinin yardımı olmadan yaşayamayan bireyler için çok ciddi bir katkı" şeklinde konuştu.Konuşmasının sonlarında engelli bireylerin istihdamı konusuna da değinen Çakır, Muş’un Türkiye genelinde bu alanda ön sıralarda yer aldığını, kamu ve özel sektör iş birlikleriyle engelli bireylerin istihdama kazandırılmasına yönelik projelerin sürdüğünü ifade ederek, "Son olarak şunu da ifade etmek isterim: Genç engelli kardeşlerimizin yeteneklerini artırarak, istihdam süreçlerine daha kolay katılmalarını hedefliyoruz. Kamu ya da özel sektör fark etmez, çalışmak isteyen her engelli bireyimize destek olmaya devam edeceğiz. Biz, Muş’ta engelli dostu bir şehir olma konusunda güçlü bir iradeye sahibiz. Bu konuda örnek şehirlerden biri olmayı hedefliyoruz. Fethiye Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine de bugünkü ev sahiplikleri için ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Programda bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, Engellilere fırsat verildiği takdirde engel tanımadan herkes gibi başarılı ve üretken olabildiklerini ifade ederek, "Spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına kadar hayatın her alanında bunu kanıtlamışlardır. Engelli kardeşlerimizin önünde bulunan engel ve işsizlikleri ortadan kaldırmak, bunların eğitimle, istihdamla ne kadar üretken olmalarını sağlarsak ve topluma ne kadar kazandırabilirsek o kadar iyi olur. Devletimiz bu anlamda tüm imkânlarıyla engelli kardeşlerimizin yanında olmaya, hayatın hemen her alanında aldıkları tedbirlerle engellilerimizin sorunlarını çözmeye devam etmektedir. Sosyal devlet anlayışıyla engellilerimizin sorunlarına çözüm üretmek, onların da toplumun eşit ve üretken birer parçası olduklarını unutmamak durumundayız. Özellikle son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle engelli bireylerimize eğitim, sağlık, iş, mesleki ve adaptasyon, kültür ve sanat, spor ve şehir sanatlarının geliştirilmesi, ulaşım, istihdam, evde bakım ve psikososyal destek gibi konularda engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözümler üretilmektedir" ifadelerini kullandı.Protokol konuşmaların ardından salonda izlettirilen ve engelli bireylerin yer aldığı kısa film katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Ardından konuşmacılar, kendi hayat mücadelelerini ve ilham verici hikâyelerini paylaştı. Programın devamında müzik ile devam eden program son olarak kurulan engelli parkuru gezilerek farkındalık çalışmasına dikkat çekildi.