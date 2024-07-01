Muş’ta 30 bin dekar alana ekimi yapılan karpuzdan 2 milyar TL gelir bekleniyor.3 milyon 570 bin dekar tarıma elverişli arazinin bulunduğu Muş’ta havaların gündüzleri sıcak, geceleri ise serin olmasından dolayı Muş karpuz sulu ve tatlı oluyor. Açıklamalarda bulunan Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden kente gelenlerin de aralarında bulunduğu çiftçilerin 30 bin dekara diktiği karpuz ve kavun fidelerinden yaklaşık 200 bin ton ürün elde edilmesinin hedeflendiği belirtti. Modern tekniklerle yapılan karpuz ve kavun üretimi sonucunda dekardan 10 ton civarında ürün alınacağının tahmin edildiğini söyleyen Başkan Yıldırım, "Muş, karpuz ve kavun hasadının yapıldığı en son iller arasında yer alıyor. Karpuzun piyasada az olduğu ve talep gördüğü bir dönemde hasadının yapılması pazar sorununu ortadan kaldırmaktadır. Bu yıl ilde çiftçilerimiz tarafından 30 bin dekar alanda karpuz ve kavun üretimi yapılacaktır. Bu da ilimize yaklaşık 2 milyar lira katkı sağlayacaktır. Üreticilerimiz karpuz ve kavun fidelerini toprakla buluşturmayı tamamladı ve şu anda sulama ve gübreleme çalışması sürüyor. Adana başta olmak üzere birçok ilde karpuz hasadı başladı, biz ise daha yeni ekimini yapıyoruz. Bu illerde karpuz bitikten sonra Muş’ta hasada başlıyoruz. Bu açıdan Muş karpuzu iyi bir fiyatla satılıyor” dedi.Mardin’in Derik ilçesinden gelerek merkeze bağlı Mercimekkale köyünde kiraladığı 200 dönüm alanda karpuz ekimi yapan 60 yaşındaki Fevzi Yakar ise dönümde 10 ton beklentileri olduğunu söyledi. Yakar, yaklaşık 45 yıldır karpuz üreticiliği yaptığını ve 6 yıldır Muş’a gelerek kiraladığı tarlalarda karpuz ürettiğini ifade ederek, “Hem buranın havası serin olduğu için karpuz yetişmesine katkı sağlıyor hem de teknoloji geliştiği için tüm makine ve ekipmanlarla daha iyi ve hızlı üretim yapıyoruz. Eskiden 3 kişiyle yılda ancak 20 dönüm alanda ekim yapılırken bugün 200 dönüm alanda ekim gerçekleştiriyoruz. Gübre, işçilik ve mazot masrafı fazla ama buna rağmen kazanıyoruz” şeklinde konuştu.