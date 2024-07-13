Muş İl Sağlık Müdürlüğü, kadın sağlığını korumak ve bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.Muş İl Sağlık Müdürlüğü, kadınların hayatına dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, tekstil sektöründe çalışan kadınlara yönelik kanser eğitimi düzenleyen sağlık ekipleri tarafından kanserin erken teşhisi, korunma yolları ve düzenli taramaların önemi hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Eğitimin ardından, kadınların KETEM’de ücretsiz olarak faydalanabilecekleri tarama programları için randevu planlaması yapan ekiplerin bu sayede, meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri gibi yaygın görülen kanser türlerinde erken teşhis imkanı sağlanarak, kadınların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine destek olunması hedefleniyor.Muş İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mehmet Kabak, kanser tüm dünyanın savaştığı fakat erken teşhisle tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu ifade ederek, “İlimizde de kanserle mücadelede tarama oranlarımızı arttırmak için Müdürlük olarak çalışmalara başladık. Başlattığımız proje kapsamında özellikle çalışan kadınlar başta olmak üzere tüm kadınlarımızı taramadan geçirmeyi hedefledik ve bu doğrultuda taramalarımızı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Projemizin başlangıcında koyduğumuz hedef olan taranmadık tek bir kadın kalmayıncaya kadar eğitimlere, taramalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.