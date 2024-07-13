Muş’ta pazar günü yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) dolayısıyla il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağı belirtildi.İl Nüfus Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumlarına girecek adayların ihtiyaç duyacakları belgeleri karşılamak amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlükleri pazar günü 07.00 - 14.30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır” denildi.