Muş’ta pazar günü yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) dolayısıyla il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağı belirtildi.
İl Nüfus Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumlarına girecek adayların ihtiyaç duyacakları belgeleri karşılamak amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlükleri pazar günü 07.00 - 14.30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır” denildi.