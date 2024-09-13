Muş’ta kardiyomiyopati rahatsızlığı olan 3 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Sivas’a oradan da ambulans uçakla Ankara’ya gönderildi.Muş Devlet Hastanesinde tedavi gören 3 yaşındaki Eyüp K., kardiyomiyopati rahatsızlığı için Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi. 3 yaşındaki Eyüp’ün Ankara Etlik Şehir Hastanesine gönderilme kararı üzerine Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep edildi. Ambulans uçağın Sivas’ta başka hastanın sevki için beklemesi üzerine ambulans helikopterle önce Sivas’a oradan da ambulans uçakla Ankara’ya gönderilmesine karar verildi.Doktorların ve diğer sağlık ekiplerinin gözetiminde ambulansla Muş Sultan Alparslan Havalimanına getirilen hasta, ambulans helikopterle Sivas’a gönderildi.