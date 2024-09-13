Muş’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, Erzurum Caddesi Karayolları Kavşağı’nda meydana geldi. Sadık T. yönetimdeki 34 RK 1985 plakalı otomobil ile Osman A. hakimiyetindeki 33 ACE 540 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda yaralanan 5 kişi, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçlar yoldan çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.