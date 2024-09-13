Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’da tarım ve hayvancılığa ilişkin, "Şehrimizin tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek adına verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, makamında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen’i ağırladı. Görüşmeyle ilgili açıklama yapan Başkan Sekmen, "Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen ve heyetini belediyemizde ağırladık. Şehrimizin tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve bu alanlarda daha ileri adımlar atmak adına verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bakan Yardımcımıza projelerimiz ve şehrimize olan ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.