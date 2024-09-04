Deprem bölgesinde mücbir sebebin uzatılmasının önemli olduğunu belirten MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, şehrin toparlanabilmesi için daha kapsamlı desteklerin sağlanması gerektiğini söyledi.6 Şubat 2023 tarihinde Malatya’yı vuran büyük deprem felaketinin üzerinden 19 ay geçti. Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve şehrin yeniden toparlanması için yoğun çalışmalar sürerken, mücbir sebep süresinin 30 Kasım 2024’e kadar uzatılması önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, bu süreçte verdikleri desteklerden ötürü teşekkürlerini sunan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, sürecin uzatılmasının olumlu bir adım olduğunu vurguladı.MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, şehrin halen ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekilerek, mevcut sürenin yeterli olmayabileceğini ifade etti. Deprem sonrası yapılan çalışmaların hızlandırılması gerektiğine vurgu yapan Akçin, yıkılan binaların yeniden inşası, işyerlerinin ve ticari hayatın normale dönmesi için ek süre ve ilave desteklerin sağlanmasının hayati önem taşıdığını belirtti.Malatya’nın kalkınması ve toparlanması için daha kapsamlı destekler gerektiğini dile getiren Akçin, kamu ve özel sektör işbirliğinin önemine dikkat çekti. İlgili kurumların uyumlu ve etkili bir şekilde hareket etmesi gerektiği belirtilen Akçin, eksikliklerin hızla giderilmesi ve afet sonrası toparlanma sürecinin güçlendirilmesinin elzem olduğu ifade etti.Malatya’nın ve diğer afet bölgelerinin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek için tüm paydaşların el birliğiyle çalışması gerektiğini vurgulayan Başkan Akçin, "Hep birlikte, daha güçlü bir geleceğe adım atacağımıza olan inancımız tamdır" dedi.Akçin, Malatya’nın yaralarının sarılması ve yeniden güçlü bir şekilde inşa edilmesi için tüm kesimlerden destek beklediklerini de sözlerine ekledi.