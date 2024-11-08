MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, bu yıl 20’incisi düzenlenecek olan MÜSİAD EXPO 2024 Ticaret Fuarı’nda 1 milyar dolarlık ticari hacim oluşmasını beklediklerini söyledi.Bu yıl 20’nci kez kapılarını açacak Uluslararası MÜSİAD EXPO 2024 Ticaret Fuarı için geri sayım başladı. 26-29 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek organizasyon için konuşan Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, 88 farklı ülkeden sanayici, yatırımcı ve girişimci iş insanının İstanbul’da bir araya geleceğini vurguladı.Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 26-29 Kasım tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde MÜSİAD EXPO 2024 Ticaret Fuarını düzenleyecek. 20’nci kez kapılarını açacak olan MÜSİAD EXPO, bu yıl bir milyar dolarlık ticari iş birliği hacmi hedefliyor.MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, EXPO’nun her geçen fuar dönemi uluslararası özelliğini artırarak ilerlediğini belirterek, özellikle bu yıl resmî olarak Uluslararası fuar unvanı alındığını ifade etti. MÜSİAD EXPO’nun artık Uluslararası MÜSİAD EXPO Karma Ticaret Fuarı olarak anılacağını dile getiren Akçin, yaptığı konuşmasında 24 farklı sektörden 300’den fazla firmanın ve katılımcının ağırlanacağı fuarda; çok çeşitli organizasyonlar, paneller ve ikili iş görüşmeleri düzenleneceğini dile getirdi.Akçin sözlerini şöyle sürdürdü:“İnşallah bu dönem fuarımızda İran, Gürcistan, Azerbaycan, Venezuela, Almanya, Hollanda, Avustralya, Malezya, Arnavutluk, Hindistan, Belarus, Çin, KKTC, ABD ve Özbekistan’ın millî katılım sağlayan ülkeler olacak. Bunun yanı sıra 18 bin metrekarelik fuar alanının tümünü kullanacağız. 88 ülkeden gelecek olan 500’ün üzerindeki yabancı alım heyetleri ile fuardaki misafirler B2B görüşmeler gerçekleştirecekler. Ayrıca yurt içi ve yurt dışından da önemli misafirler fuara katılım sağlayacaklar. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere fuarımıza birçok bakanımızın katılımına sahne olacak inşallah. Bunun yanı sıra, yurt dışından diplomatlar, büyükelçiler, başkonsolos ve bakanların da fuarımızı ziyaret etmesini bekliyoruz. Burada bizim için önemli hususlardan biri B2B etkinlikler ile kurulacak olan iş birliği ve ticari hacim. İnşallah bu sene gelecek olana alım heyetleri ve B2B görüşmelerinin sonucunda 1 milyar dolarlık ticari hacim oluşmasını bekliyoruz.”Alım heyetleriyle B2B toplantıları gerçekleşecekHedef pazarlara yönelik ürün ve hizmet odaklı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Akçin, “Fuar için titiz bir çalışma yürütülüyor. Bu çerçevede nitelikli alım heyetlerinin oluşmasında ürün ve hizmet odaklı bir anlayış sürdürülüyor. Üyelerimizden gelen talepleri de değerlendirerek, farklı ürün ve hizmet kalemlerinde iş insanlarımızı doğrudan muhatapları ile bir araya getireceğiz. MÜSİAD EXPO’da düzenlenecek B2B görüşmelerde de iş bağlantılarını bir adım öteye taşıyarak fuar verimini artıracağız. Türkiye, bölgesel ve küresel ticaretin merkezi konumunda. Ülkemizin stratejik konumu ve barındırdığı potansiyel büyük fırsatlar sunuyor. Aynı zamanda MÜSİAD EXPO’da diplomatik misyon toplantılarına, teşkilat toplantılarına ve networking toplantılarını sürdüreceğiz. Ülkemizin güçlü yarınlarına, üreten Türkiye idealiyle katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.İnsani ve iktisadi boyutuyla göçMÜSİAD çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ve Dünya’da faaliyet gösteren 32 ülkeden STK üyesi bulunan International Business Forum (IBF) geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi MÜSİAD EXPO’nun içerisinde yer alacak. Bu yıl göç temasıyla düzenlenecek olan 28. IBF, İnsani ve İktisadi Boyutuyla Göç başlığıyla göçün şekilleri, niteliği ve doğru yönetimi üzerine konulara değinecek.Şube Başkanı Alçin, foruma değinerek, “Her MÜSİAD EXPO’nun içerisinde International Business Forum (IBF) adıyla bir kongremiz de oluyor. Kurucu Genel Başkanımız Erol Yarar’ın Başkanlığında olan IBF bu sene “göç” temasını ele alacak. MÜSİAD olarak bizlerin de yakında kamuoyuyla paylaşacağımız Göç Raporumuz, bu forumda konuşulacak ve yansıtılacak. 25 Kasım tarihinde düzenleyeceğimiz IBF programımızda önemli konuları ele alacağız” diye konuştu.