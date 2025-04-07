MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, ABD’nin ithalata getirdiği yüzde 10’luk ilave verginin Türkiye için bir avantaj sunduğunu belirterek, "Türk iş dünyası, ABD pazarında yeni fırsatlar yakalayabilir" dedi.MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan yeni ticaret politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akçin, ABD’nin ithal ürünlere uygulamaya başladığı yüzde 10 oranındaki asgari ilave gümrük vergisinin, Türk iş dünyası açısından "kötünün iyisi" olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.Yeni düzenleme kapsamında, Çin, Vietnam, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelerden gelen ürünlere yüzde 25 ila yüzde 49 oranlarında yüksek vergiler uygulanırken, Türkiye için bu oranın yüzde 10 ile sınırlı tutulduğunu vurgulayan Akçin, "Bu durum, Türk firmaları için ciddi bir rekabet avantajı oluşturuyor" dedi."Türkiye, ABD ile adil ortaklık ilişkisini sürdürüyor"Türkiye’nin ABD ile olan dış ticaretinde 2024 yılı itibarıyla 2,4 milyar dolarlık bir açık verdiğini hatırlatan Akçin, "Bu tablo, Türkiye’nin adil bir ticaret ortağı olduğunu gösteriyor ve diplomatik zeminde avantaj sağlıyor. ABD tarafından Türkiye’ye daha olumlu bir yaklaşım oluşmasının önünü açabilir" ifadelerini kullandı."İhracatçılar İçin Yeni Kapılar Aralanıyor"Yeni vergi oranlarının, Türk ihracatçıları için Amerika pazarında önemli fırsatlar barındırdığını dile getiren Yunus Akçin, şu değerlendirmelerde bulundu, "Uzak Doğu ülkelerinden ithalat yapan ABD’li firmalar, yüksek vergi yüklerinden kaçmak adına alternatif tedarikçiler arayacaktır. Bu noktada Türkiye, hem coğrafi avantajı hem de kaliteli üretimiyle öne çıkmaktadır. Hazır giyim, tekstil, makine ve otomotiv yedek parça gibi sektörlerde Türk ürünlerinin tercih edilme oranı ciddi şekilde artabilir."ABD’de yatırım ve ortaklık çağrısıAkçin, Türk firmalarına ABD pazarına yönelik yatırım yapma çağrısında da bulunarak, "Bu süreçte firmalarımızın ABD’de depo, showroom açmaları ya da yerel ortaklıklarla pazarda kalıcı hale gelmeleri büyük önem taşıyor. Aynı şekilde, ABD’deki Türk girişimcilerin Türkiye’den üreticilerle distribütörlük veya temsilcilik anlaşmaları yapmaları önemli fırsatlar doğurabilir" ifadelerine yer verdi."100 milyar dolarlık hedefe giden yolda kritik bir dönem"Ticaret Bakanlığı’nın ABD ile yürüttüğü aktif müzakerelere dikkat çeken Yunus Akçin, "İş dünyamızın da bu sürece katkı sunması gerekiyor. Türkiye ile ABD arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için önümüzdeki dönem kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı.Son olarak, tüm MÜSİAD üyelerine ve iş insanlarına süreçle ilgili güncel gelişmeleri yakından takip etmeleri çağrısında bulunan Akçin, Ticaret Bakanlığı’nın yayınlarını ve TIFA toplantılarını izlemelerinin büyük fayda sağlayacağını belirtti.