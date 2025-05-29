Muş Devlet Hastanesinde ilk kez uygulanan epidural doğum yöntemiyle anne adayları için daha konforlu ve ağrısız bir doğum süreci sağlandı.Muş Devlet Hastanesinde anne adaylarının doğum sürecini daha konforlu geçirmelerini sağlayan epidural doğum yöntemi ilk kez başarıyla uygulandı. Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Leyla Çetin ve Anestezi Uzmanları Uzm. Dr. Fatma Tuğçe Solak ile Uzm. Dr. Murat Şahin’in koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen doğum, hastane tarihinde bir ilk oldu.Epidural doğumla dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Söz konusu uygulama, normal doğumun ağrısız bir şekilde gerçekleşmesini sağlayarak anne adaylarına önemli bir rahatlık sunuyor.Başarılı operasyonun ardından İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Besim Hacıoğlu, süreçte görev alan hekimlere özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Hacıoğlu; Op. Dr. Leyla Çetin, Uzm. Dr. Fatma Tuğçe Solak ve Uzm. Dr. Murat Şahin’e teşekkür belgesi takdim ederek, sağlık hizmetlerinde atılan bu önemli adımın kentteki kadın sağlığına büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Müdür Hacıoğlu, "Epidural doğum gibi modern ve konforlu yöntemlerin ilimizde de uygulanmaya başlanması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Emeği geçen tüm hekimlerimizi kutluyorum" dedi.